WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak

WhatsApp'ta yeni g\u00fcncelleme ile birlikte bir devir son buluyor...\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamalar\u0131ndan biri olan WhatsApp'tan kullan\u0131c\u0131lar\u0131na k\u00f6t\u00fc haber geldi. ,Y\u00f6netmelik, bir \u00e7ocu\u011fa ait ki\u015fisel verilerin i\u015flenmesi i\u00e7in \u00f6zel \u00f6nlemlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131 gerektiriyor. ,Bundan dolay\u0131 WhatsApp, 16 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki herkesin servisi kullanmas\u0131 i\u00e7in ebeveyn veya vasi onay\u0131na sahip olmas\u0131 anlam\u0131na gelen asgari ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 getirmi\u015f durumda.\r\n\r\n,\u015eirket, yeni g\u00fcncelleme ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n gizlili\u011fini nas\u0131l koruduklar\u0131na ili\u015fkin yeni y\u00fcksek \u015feffafl\u0131k standartlar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7iziyor. ,Y\u00f6netmelik \u00f6ncesi ya\u015f\u0131n\u0131 do\u011frulatamayan WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131, 25 May\u0131s itibariyle servisten at\u0131lmaya ba\u015flam\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca, en son gelen WhatsApp g\u00fcncellemesi ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n serviste bulunan verilerinin bir kopyas\u0131n\u0131 indirmesine de izin veriliyor. ,Bu yenili\u011fim de yine Genel Veri Koruma Y\u00f6netmeli\u011fi \u015fartlar\u0131ndan bir tanesi oldu\u011funu belirtelim. Yani servis bunu hayr\u0131na yapm\u0131yor.\r\n\r\n,WhatsApp bununla ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131nda ise, hedeflerinin sadece kullan\u0131c\u0131lar\u0131 hakk\u0131nda sahip olduklar\u0131 s\u0131n\u0131rl\u0131 bilgileri nas\u0131l kulland\u0131klar\u0131n\u0131 ve koruduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamak istediklerini vurguluyor.\r\n\r\n,Shiftdelete'in haberine g\u00f6re t\u00fcm d\u00fcnyadan g\u00fcnl\u00fck 1.5 milyar kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131lan WhatsApp, sundu\u011fu u\u00e7tan uca \u015fifreleme ve kolay kullan\u0131m ile \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Son d\u00f6nemde yeni \u00f6zellikler sundu\u011fu g\u00fcncellemeleri ve sunmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 yenilikler i\u00e7in ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi test s\u00fcre\u00e7leriyle de servis her daim g\u00fcncel kalmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.