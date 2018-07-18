Whatsapp'ta çok mesaj atana kötü haber

Whatsapp \u00e7ok mesaj atarak kullan\u0131c\u0131lar\u0131 s\u0131kan yaz\u0131\u015fmalar\u0131 sessize almak i\u00e7in yeni bir \u00f6zellik geli\u015ftirdi. ,Bu \u00f6zellik ile art\u0131k \u00e7ok mesaj gelen sohbetler bildirim panelinden sessize al\u0131nabilecek.\r\n,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 Whatsapp, beta testlerinde yeni \u00f6zellikler geli\u015ftirmeye devam ediyor. ,2.18.216 beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde gelen yeni k\u0131sayol kullan\u0131c\u0131lar\u0131 mutlu edece\u011fe benziyor.,Yeni gelen 'sessize al' \u00f6zelli\u011fi ile art\u0131k kullan\u0131c\u0131 bir sohbetten 50'nin \u00fczerinde bildirim al\u0131rsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek. \u00d6te yandan \u015firket T\u00fcrk\u00e7e \u00e7eviri hatas\u0131 ya\u015famas\u0131ndan kaynakl\u0131 olarak butonu "sessize al" yerine "sona al" olarak \u00e7evirmi\u015f.\r\n\r\n,\u00d6te yandan \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131labilir hale gelmesi i\u00e7in 50 mesaj zorunlulu\u011fu bulunuyor yani 50 mesajdan az olan sohbetlerde bu k\u0131sayol \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor. ,D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde grup sohbetleri i\u00e7in 50 mesaj normal olsa da bireysel sohbetlerde 50 mesaj birikmesi pek olas\u0131 g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. ,Whatsapp sessize alma \u00f6zelli\u011fini \u015fimdilik beta kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sundu. ,\u00d6zelli\u011fi denemek i\u00e7in Play Store'dan Beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc 2.18.216 s\u00fcr\u00fcm\u00fcne g\u00fcncelleyebilirsiniz.