WhatsApp'ta deprem! İstifa etti

WhatsApp'ta deprem! \u0130stifa etti,.,WhatsApp CEO`su Jan Koum`un ABD medyas\u0131nda Facebook`un kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 veri skandal\u0131 sonras\u0131nda \u015firketle d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc anla\u015fmazl\u0131klar nedeniyle istifa etti\u011fi belirtildi ancak Koum, "Teknoloji d\u0131\u015f\u0131ndaki zevklerime zaman ay\u0131rmak istiyorum" dedi.\r\n,WhatsApp`\u0131n kurucusu ve \u015firketin CEO`su Jan Koum, g\u00f6revinden istifa ettti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Koum, Facebook`un sahibi oldu\u011fu ve g\u00fcnl\u00fck 1 milyardan fazla kullan\u0131c\u0131s\u0131 olan WhatsApp`ta mahremiyet hakk\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck savunucular\u0131ndan olmas\u0131yla biliniyor.\r\n,Koum, Facebook \u00fczerinden payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesajda, "Teknoloji d\u0131\u015f\u0131nda bana keyif veren \u015feylere vakit ay\u0131rabilmek ad\u0131na bir s\u00fcre \u00e7al\u0131\u015fmaya ara verece\u011fim" dedi.\r\n,ABD bas\u0131n\u0131na yans\u0131yan haberlere g\u00f6re ise Koum ile WhatsApp`\u0131 2014`te 19 milyar dolara sat\u0131n alan Facebook y\u00f6netimi aras\u0131nda anla\u015fmazl\u0131klar oldu\u011funu belirtiyor ve Koum`un bu anla\u015fmazl\u0131klar nedeniyle istifa karar\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Washington Post gazetesinin haberine g\u00f6re, Koum Facebook`tan gelen \u015fifreleme kriterlerinin gev\u015fetilmesi ve Facebook - WhatsApp aras\u0131ndaki ki\u015fisel veri al\u0131\u015fveri\u015finin g\u00fc\u00e7lendirilmesi taleplerine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yordu.\r\n,Koum payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Facebook mesaj\u0131nda "Ekibimiz her zamankinden daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ve muhte\u015fem i\u015fler ba\u015farmaya devam edecekler\u2026 WhatsApp`a d\u0131\u015far\u0131dan da olsa deste\u011fimi vermeye devam edece\u011fim" dedi.\r\n,Facebook CEO`su Mark Zuckerberg ise Koum`un kendisine \u015fifreleme konusunda \u00f6\u011frettiklerinden dolay\u0131 minnettar oldu\u011funu s\u00f6yledi ve g\u00fcc\u00fcn merkezi sistemlerin bireylere ge\u00e7mesine dikkat \u00e7ekerek bu de\u011ferlerin WhatsApp`ta hep var olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Kaynak: Habert\u00fcrk\r\n