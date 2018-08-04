Whatsapp'ta yazışırken fotoğraf paylaşanlar dikkat

Whatsapp bomba bir \u00f6zellikle g\u00fcndemde!,Whatsapp'a gelen yeniliklerin ard\u0131 arkas\u0131 kesilmiyor. Son olarak Whatsapp Web \u00fczerinden GIF payla\u015f\u0131m\u0131 s\u00f6z konusu olurken, yeni \u00f6zellik bu kez pop\u00fcler uygulamada bak\u0131n neyi de\u011fi\u015ftirecek?\r\n,Bu yenilik kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kullan\u0131m al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek t\u00fcrden...,Whatsapp'a yeni bir \u00f6zellik geliyor. Hen\u00fcz g\u00fcncelleme yay\u0131nlanmam\u0131\u015f olsa da, yine kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kullan\u0131m al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek t\u00fcrden bir yenilik s\u00f6z konusu. Bu kez konumuz Whatsapp'ta resim i\u00e7inde resim payla\u015fma... WhatsApp resim i\u00e7inde resim \u00f6zelli\u011fi \u015fu an i\u00e7in geli\u015ftirme s\u00fcrecinde oldu\u011fu i\u00e7in t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lara a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil. Yani, WhatsApp g\u00fcncellemesi yapsan\u0131z bile \u00f6zelli\u011fi g\u00f6rme \u015fans\u0131n\u0131z hen\u00fcz mevcut de\u011fil.\r\n\r\n,\u0130lk olarak iOS i\u00e7in WhatsApp uygulamas\u0131na gelen \u00f6zellik sonunda sonraki g\u00fcncellemeler ile Android kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n da hizmetinde olacak. Bu sayede WhatsApp i\u00e7erisinde YouTube ve Instagram videolar\u0131n\u0131 resim i\u00e7inde resim moduile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek m\u00fcmk\u00fcn hale gelecek.\r\n\r\n,\u00d6zellik aktif oldu\u011funda, k\u00fc\u00e7\u00fck resim \u00f6n izlemesinde bir Oynat sembol\u00fc g\u00f6r\u00fclecek. Yine de bunun \u00f6zellik sunuldu\u011funda de\u011fi\u015febilece\u011fini de hat\u0131rlatal\u0131m. ,Bu sembole t\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda uygulama size videoyu resim i\u00e7inde resim modu ile g\u00f6sterecek. , Bu s\u0131rada siz de videoyu izlerken ayn\u0131 zamanda sohbet i\u00e7erisinde gezinmeye devam edebileceksiniz. Instagram videolar\u0131 ile de \u00e7al\u0131\u015facak \u00f6zellik, Instagram Hikayeler deste\u011fi sunmayacak. DHA