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15 Temmuz Destanı
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TEKNOLOJİ
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Getcontact Kim Beni Rehberine Nasıl Kaydetmiş? | Getcontact İsim Sorgulama (Get contact Nedir, Ne İşe Yarar?)
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 10. Bölüm Canlı İzle | Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragman İZLE
EKONOMİ
-
GSS Borcu Olanlar Dikkat! | SGK'dan Son Gün uyarısı (TC Kimlik No ile GSS 2018 Borç Sorgulama )
GÜNDEM
-
İran'daki kazada kaybolan Beril Gebeş'in naaşına hâlâ ulaşılamadı
DÜNYA
-
ABD PKK'yı sattı: 'Masum Türkler'i öldürdüler, Sincar'dan çekilmeli'
DÜNYA
-
Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı
DÜNYA
-
ABD'de siyahiyi vuran polislere ceza yok
DÜNYA
-
Kim Jong-un Çin'den duyurdu: ABD ve Güney kore...
EKONOMİ
-
Dolar Ne Kadar? Euro ne kadar? 28 Mart Güncel Döviz Fiyatları
GÜNDEM
-
Birleşmiş Milletler Afrin için harekete geçiyor
DÜNYA
-
ABD bütçe paketinde Ukrayna'daki Neo-Nazi detayı
EKONOMİ
-
Kanun değişti! Kulüplerden alınan vergiler iade edilecek
YAŞAM
-
2018’in En İyi Diyetleri | Sağlıklı Kilo Vermek Mümkün!
SPOR
-
Süper Lig'de ayrılması beklenen futbolcular
DÜNYA
-
İsveç'te 'uzun tatil' yapan Suriyelilerin işsizlik parası kesildi
TEKNOLOJİ
-
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor
MAGAZİN
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Çiftlik Bank'ın reklam yüzü sessizliğini bozdu | Mehmet Çevik Kimdir, Nerelidir Kaç Yaşında?
DÜNYA
-
Suudi Arabistan'dan İran'a 'füze saldırısına karşılık veririz' uyarısı
POLİTİKA
-
ORC'den genel seçim anketi
GÜNDEM
-
Son dakika: Düzce'de deprem! (Son depremler)
Yeni
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Ramazan
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor
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WhatsApp'a QR kod ile ödeme sistemi getirildi. Peki WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi ne işe yarayacak? İşte ayrıntılar...
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