WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

D\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131nda yeni d\u00f6nem ba\u015flad\u0131. , Bug\u00fcn itibariyle WhatsApp`ta y\u00f6nlendirilen mesajlara "\u0130letildi" ibaresi eklendi. , As\u0131ls\u0131z haberlerin yay\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in hamle yapan WhatsApp, y\u00f6nlendirilen mesajlara "\u0130letildi" ibaresini ekledi. , B\u00f6ylece bir mesajla\u015fmaya ba\u015fka bir mesajla\u015fmadan i\u00e7erik (mesaj, g\u00f6rsel veya ses kayd\u0131 gibi...) y\u00f6nlendirildi\u011finde \u00fczerinde "\u0130letildi" ibaresi yer alacak ve kullan\u0131c\u0131lar gelen i\u00e7eri\u011fin ba\u015fka bir yerden al\u0131nt\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlayacak. , WhatsApp ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ayr\u0131ca, rahats\u0131z edici grup sohbetleri i\u00e7in de kritik bir d\u00fczenleme yapm\u0131\u015ft\u0131. , Kullan\u0131c\u0131lar grup sohbetlerinde, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yaln\u0131zca y\u00f6neticilerden gelen iletilere izin ver" se\u00e7eneklerini kullanarak, kendilerine ula\u015fan mesajlar\u0131 eleyebilecek. , Yeni \u00f6zellik sayesinde bir grup kullan\u0131c\u0131s\u0131, sohbeti kapatabilir ve yaln\u0131zca y\u00f6neticiden gelen mesajlar\u0131 g\u00f6rebilir hale gelecek... , Android (2.18.201) ve iOS (2.18.70) kullan\u0131c\u0131lar\u0131, art\u0131k WhatsApp`taki sinir bozucu sohbetlerin \u00e7o\u011funlu\u011fundan kurtulabilecek. , Yeni Mesaj G\u00f6nder" \u00f6zelli\u011fi sayesinde kullan\u0131c\u0131lar, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yaln\u0131zca y\u00f6neticilerden gelen iletilere izin ver" se\u00e7eneklerini kullanarak, kendilerine ula\u015fan mesajlar\u0131 eleyebilecek. , Yeni \u00f6zellik sayesinde bir grup kullan\u0131c\u0131s\u0131, sohbeti kapatabilir ve yaln\u0131zca y\u00f6neticiden gelen mesajlar\u0131 g\u00f6rebilir. , Bu sayede, "Okul Aile Birli\u011fi" gibi duyuru gruplar\u0131nda, normal kullan\u0131c\u0131lar\u0131n yorumlar\u0131n\u0131 eleyebilen kullan\u0131c\u0131lar, yaln\u0131zca y\u00f6neticinin duyurular\u0131n\u0131 okuyabiliyor. , Yeni \u00f6zelli\u011fe Grup Bilgisi \u00fczerinden \u015fu yolla ula\u015f\u0131l\u0131yor: , Grup Ayarlar\u0131Mesaj YollamaYaln\u0131zca Y\u00f6neticiler , WhatsApp para da\u011f\u0131tacak! , Tam 50 bin dolarl\u0131k \u00f6d\u00fcl\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131... , \u00d6d\u00fcl\u00fc almak i\u00e7in yapman\u0131z gerekense \u00e7ok basit! , WhatsApp`taki yanl\u0131\u015f bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapmak... , Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 bir blog g\u00f6nderisiyle yalan haberle m\u00fccadele amac\u0131yla bir fon ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. , Buna g\u00f6re, WhatsApp`taki yanl\u0131\u015f bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapanlara toplam\u0131 50 bin dolar olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli \u00f6d\u00fcller verilecek. , WhatsApp Ara\u015ft\u0131rma \u00d6d\u00fclleri ad\u0131yla duyurulan fon, \u00e7ok a\u015famal\u0131 olarak hayata ge\u00e7irilecek. , Buna g\u00f6re, ilk a\u015famada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alan\u0131nda teknolojinin g\u00fcn\u00fcm\u00fcz toplumundaki etkisine \u0131\u015f\u0131k tutanlar se\u00e7ilecek. , Toplam 180 \u00fclkede 1,5 milyar\u0131 a\u015fan kullan\u0131c\u0131 ile WhatsApp, en pop\u00fcler mesajla\u015fma yaz\u0131l\u0131m\u0131 olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. , \u00d6zellikle sosyal a\u011flar\u0131n en b\u00fcy\u00fck problemi h\u00e2line gelen yalan haberin de payla\u015f\u0131m noktalar\u0131dan birisi olarak dikkat \u00e7ekiyor. , Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda problemli i\u00e7eriklerin bilgi i\u015fleme s\u00fcreci geliyor. , Kapsama dahil olabilecek di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fmalar da \u00f6d\u00fcle tabi olabilecek. , 12 A\u011fustos`a kadar yap\u0131lacak olan ba\u015fvurular ve fon detaylar\u0131 i\u00e7in bu adresi ziyaret edebilirsiniz. ,.