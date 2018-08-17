WhatsApp'taki tüm sınırlar kaldırıldı

Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131na Google'dan iyi bir haber geldi.\r\n,Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcyesinde bulunan WhatsApp, Google'\u0131n platform ile ilgili ald\u0131\u011f\u0131 karar ile g\u00fcndemde.\r\n,WhatsApp depolama sorunu uzun bir s\u00fcredir kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 a\u011fr\u0131t\u0131yordu.\r\n,Google bu konu ile ilgili att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131m ile bu sorunu k\u00f6k\u00fcnden \u00e7\u00f6zd\u00fc.\r\n,Google ile yap\u0131lan i\u015f birli\u011fi neticesinde art\u0131k kullan\u0131c\u0131lar herhangi bir limit olmadan t\u00fcm WhatsApp verilerini saklamak i\u00e7in Google Drive\u2018\u0131 s\u0131n\u0131rs\u0131z \u015fekilde kullanabilecekler.\r\n,Peki bu i\u015flemi yapmak i\u00e7in atman\u0131z gereken ad\u0131mlar neler?\r\n,\u0130\u015fte 5 ad\u0131mda WhatsApp verilerini Google Drive\u2019a yedekleme...\r\n,1- WhatsApp\u2019\u0131 a\u00e7\u0131n, \u2018Men\u00fc\u2019ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yede\u011fi\u2019ne gidin.\r\n,2- Google Drive\u2019a Yedekle\u2019ye dokunun ve yedekleme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Asla haricindeki se\u00e7eneklerden birisini se\u00e7in.\r\n,3- Sohbet ge\u00e7mi\u015finizi yedekleyece\u011finiz Google hesab\u0131n\u0131z\u0131 se\u00e7in.\r\n,4- E\u011fer Google hesab\u0131n\u0131z yoksa, y\u00f6nlendirildi\u011finizde Hesap Ekle\u2019yi se\u00e7in ve hesap bilgilerinizi girin.\r\n,5- Yedekleme i\u015fleminde kullanmak istedi\u011finiz ba\u011flant\u0131 a\u011f\u0131n\u0131 se\u00e7mek i\u00e7in 'Yedekleme Ba\u011flant\u0131s\u0131\u2019na dokunun.\r\n