WhatsApp’tan 200 milyon kullanıcıya kısıtlama

Sosyal medya devi Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunun WhatsApp, 200 milyon ki\u015finin hizmetlerini kulland\u0131\u011f\u0131 Hindistan'da, sahte haberlerin yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 lin\u00e7 dalgas\u0131ndan sonra bu \u00fclkede, "y\u00f6nlendirme" hizmetlerini k\u0131s\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,\u00dclkede son iki ay i\u00e7inde viral olan WhatsApp mesajlar\u0131nda \u00e7ocuk ka\u00e7\u0131rma ve benzeri olaylarla ilgili olarak su\u00e7lanan 20'yi a\u015fk\u0131n ki\u015fi \u00f6fkeli kalabal\u0131klar taraf\u0131ndan lin\u00e7 edildi. \r\n\r\n,BBC\u2019de yer alan habere g\u00f6re, Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde Hindistan h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada k\u00f6t\u00fc niyetli s\u00f6ylentilerin yay\u0131lmas\u0131na vesile olan WhatsApp'\u0131n yasal sorumluluklar\u0131ndan ka\u00e7amayaca\u011f\u0131 ve hesap vermesi gerekti\u011fi kaydedilmi\u015fti. \r\n\r\n,WhatsApp bu tehdide bug\u00fcn Hindistan'daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n birbirine mesaj "y\u00f6nlendirme" kapasitesini k\u0131s\u0131tlamaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek yan\u0131t verdi. \r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Hindistan'daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n mesaj y\u00f6nlendirmesine k\u0131s\u0131tlan\u0131rken, \u00fcye olunabilecek ve y\u00f6nlendirme yap\u0131labilecek WhatsApp grubu say\u0131s\u0131 da kullan\u0131c\u0131 ba\u015f\u0131na be\u015f ile s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lacak. \r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada h\u0131zl\u0131 y\u00f6nlendirme yapmaya yarayan i\u015flevin de kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 kaydediliyor. \r\n\r\n,\u015eirket a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "G\u00f6zlemlemeyi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fimiz bu de\u011fi\u015fikliklerin, WhatsApp'\u0131n, tasar\u0131m amac\u0131 olan \u00f6zel mesajla\u015fma ortam\u0131 olarak kullan\u0131lmas\u0131na hizmet edece\u011fi inanc\u0131nday\u0131z" denildi. \r\n\r\n\r\n,WhatsApp ayr\u0131ca Hindistan'da yay\u0131mlanan gazetelere verdi\u011fi tam sayfa ilanlarla yalan ve yanl\u0131\u015f haberlerin nas\u0131l fark edilebilece\u011fi konusunda bilgilendirme yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n