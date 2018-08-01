Whatsapp yeni güncelleme özellikleri

WhatsApp'a yeni gelen g\u00fcncelleme g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmalarda b\u00fcy\u00fck fayda sa\u011flayacak. ,\u00d6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in ilk \u00f6nce bir ki\u015fi ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc sohbet aramas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyorsunuz. \r\n\r\n,\u0130\u015fte yeni gelen g\u00fcncellemenin b\u00fct\u00fcn detaylar\u0131... ,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan mesajla\u015fma program\u0131 WhatsApp i\u00e7in yeni bir g\u00fcncelleme yay\u0131nland\u0131. \r\n\r\n,Yay\u0131nlanan g\u00fcncelleme g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmalarda kullan\u0131c\u0131lara olduk\u00e7a fazla yarar sa\u011flayacak. \r\n\r\n,\u0130\u015fte beklenen g\u00fcncellemenin b\u00fct\u00fcn detaylar\u0131... \r\n\r\n,Daha sonrada di\u011fer iki ki\u015fiyi eklemek i\u00e7in yukar\u0131da ok i\u015fareti ile g\u00f6sterilen yere t\u0131kl\u0131yorsunuz. \r\n\r\n,Yani g\u00f6r\u00fc\u015fme ba\u015flatarak birden fazla ki\u015fiyi g\u00f6r\u00fc\u015fmeye katabilirsiniz. \r\n\r\n,Grup video g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin yan\u0131 s\u0131ra, WhatsApp\u2019a Facebook\u2019un Messenger uygulamas\u0131ndaki benzer \u00e7\u0131kartmalar\u0131 da gelebilir. \r\n\r\n,Android i\u00e7in en yeni WhatsApp beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc olan 2.18.32\u2019ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yan\u0131nda g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \r\n\r\n,Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.