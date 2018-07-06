WhatsApp yeni özelliği kullanıma sundu

WhatsApp`a beklenen \u00f6zellik geldi...\r\n,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131nda her ge\u00e7en saat daha fazla kullan\u0131c\u0131 i\u00e7in yeni \u00f6zellik devreye al\u0131n\u0131yor.\r\n,WhatsApp`ta yak\u0131n zaman \u00f6nce duyurulan grup g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme \u00f6zelli\u011fi, ilk etapta s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da kullan\u0131c\u0131 i\u00e7in yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131\r\n,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131nda her ge\u00e7en saat daha fazla kullan\u0131c\u0131 i\u00e7in yeni \u00f6zellik devreye al\u0131n\u0131yor. Daha \u00f6nce Hem Android hem de iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in yay\u0131nlanan g\u00fcncelleme ile gruplar aras\u0131nda ister g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc ister sesli ileti\u015fim m\u00fcmk\u00fcn hale gelmi\u015fti.\r\n,Hem iOS hem de Android i\u00e7in yay\u0131nlanan g\u00fcncelleme ile birlikte WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n grup halinde sesli ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme yapmas\u0131na olanak tan\u0131yordu.\r\n,\u015eimdi ise WhatsApp`a gelen bir yeni \u00f6zellik sayesinde, sohbet gruplar\u0131nda rahats\u0131z edici mesajlardan kurtulmak m\u00fcmk\u00fcn. WhatsApp`a gelen yeni \u00f6zellik nedir? Nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor? \u0130\u015fte detaylar...\r\n,WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n en s\u0131k \u015fikayet etti\u011fi meselelerden biri, a\u00e7\u0131lan gruplarda kendisini ilgilendirmeyen \u00e7ok say\u0131da mesaja maruz kalmak.\r\n,Android (2.18.201) ve iOS (2.18.70) kullan\u0131c\u0131lar\u0131, art\u0131k WhatsApp`taki sinir bozucu sohbetlerin \u00e7o\u011funlu\u011fundan kurtulabilecek.\r\n,Yeni Mesaj G\u00f6nder" \u00f6zelli\u011fi sayesinde kullan\u0131c\u0131lar, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yaln\u0131zca y\u00f6neticilerden gelen iletilere izin ver" se\u00e7eneklerini kullanarak, kendilerine ula\u015fan mesajlar\u0131 eleyebilecek.\r\n,Yeni \u00f6zellik sayesinde bir grup kullan\u0131c\u0131s\u0131, sohbeti kapatabilir ve yaln\u0131zca y\u00f6neticiden gelen mesajlar\u0131 g\u00f6rebilir.\r\n,Bu sayede, "Okul Aile Birli\u011fi" gibi duyuru gruplar\u0131nda, normal kullan\u0131c\u0131lar\u0131n yorumlar\u0131n\u0131 eleyebilen kullan\u0131c\u0131lar, yaln\u0131zca y\u00f6neticinin duyurular\u0131n\u0131 okuyabiliyor.\r\n,Yeni \u00f6zelli\u011fe Grup Bilgisi \u00fczerinden \u015fu yolla ula\u015f\u0131l\u0131yor:\r\n,Grup Ayarlar\u0131Mesaj YollamaYaln\u0131zca Y\u00f6neticiler\r\n,WhatsApp para da\u011f\u0131tacak!\r\n,Tam 50 bin dolarl\u0131k \u00f6d\u00fcl\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131...\r\n,\u00d6d\u00fcl\u00fc almak i\u00e7in yapman\u0131z gerekense \u00e7ok basit!\r\n,WhatsApp`taki yanl\u0131\u015f bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapmak...\r\n,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 bir blog g\u00f6nderisiyle yalan haberle m\u00fccadele amac\u0131yla bir fon ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Buna g\u00f6re, WhatsApp`taki yanl\u0131\u015f bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapanlara toplam\u0131 50 bin dolar olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli \u00f6d\u00fcller verilecek.\r\n,WhatsApp Ara\u015ft\u0131rma \u00d6d\u00fclleri ad\u0131yla duyurulan fon, \u00e7ok a\u015famal\u0131 olarak hayata ge\u00e7irilecek.\r\n,Buna g\u00f6re, ilk a\u015famada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alan\u0131nda teknolojinin g\u00fcn\u00fcm\u00fcz toplumundaki etkisine \u0131\u015f\u0131k tutanlar se\u00e7ilecek.\r\n,Toplam 180 \u00fclkede 1,5 milyar\u0131 a\u015fan kullan\u0131c\u0131 ile WhatsApp, en pop\u00fcler mesajla\u015fma yaz\u0131l\u0131m\u0131 olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\u00d6zellikle sosyal a\u011flar\u0131n en b\u00fcy\u00fck problemi h\u00e2line gelen yalan haberin de payla\u015f\u0131m noktalar\u0131dan birisi olarak dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda problemli i\u00e7eriklerin bilgi i\u015fleme s\u00fcreci geliyor.\r\n,Se\u00e7imlerle ilgili bilgiler, a\u011f etkileri ve payla\u015f\u0131mlar\u0131n viral karakteristikleri, dijital okur yazarl\u0131k ve yanl\u0131\u015f bilgiler, \u015fifreli sistemlerde problematik davran\u0131\u015flar\u0131n tespiti de di\u011fer konular olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Ancak fon bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil.\r\n,Kapsama dahil olabilecek di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fmalar da \u00f6d\u00fcle tabi olabilecek.\r\n,12 A\u011fustos`a kadar yap\u0131lacak olan ba\u015fvurular ve fon detaylar\u0131 i\u00e7in bu adresi ziyaret edebilirsiniz.\r\n,.