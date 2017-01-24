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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Bakanlık açıkladı! Terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor
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Günlük kiralanan evlere yeni düzenleme
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Kilis'te, DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı
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Gaziantepli fenomen Tostçu Erol yoğun ilgi görüyor
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Jackson Martinez kadro dışı kaldı!
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WhatsApp yeni özellikler ile güncellendi
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TIR’da uyuyan 2 İranlı zehirlenerek öldü
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Euro 2016
WhatsApp yeni özellikler ile güncellendi
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WhatsApp'ın yeni özellikleri sayesinde uygulama artık daha kullanışlı.
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