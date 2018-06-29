WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren...

\u0130lk kez CES 2018'de tan\u0131t\u0131lan WPA3 kablosuz g\u00fcvenlik standard\u0131 resmi olarak hizmete girdi. ,Kullan\u0131m\u0131na ba\u015flanan WPA3 teknolojisinin yak\u0131nda t\u00fcm cihazlarda zorunluluk haline gelece\u011fi tahmin ediliyor., Peki WiFi'a ba\u011flanan herkesi ilgilendiren bu geli\u015fme ne anlama geliyor?\r\n,Wi-Fi g\u00fcvenli\u011fi, WPA-2 g\u00fcvenli\u011finden 14 y\u0131l sonra yeni bir g\u00fcncelleme ile geli\u015ftirildi. Wi-Fi Alliance, yeni nesil kablosuz g\u00fcvenlik standard\u0131 WPA3\u2019\u00fcn bir\u00e7ok g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ece\u011fini belirtirken yeni standart\u0131n, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 Wi-Fi a\u011f\u0131ndaki veri takibine kar\u015f\u0131 korumak i\u00e7in bireysel \u015fifreleme getirece\u011fini ifade ediyor.,Yeni geli\u015ftirilen E\u015f Zamanl\u0131 Denklik Do\u011frulama algoritmas\u0131, daha g\u00fcvenli parola tabanl\u0131 giri\u015fler yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak. Ayr\u0131ca ileri seviyeli WPA3 g\u00fcvenli\u011fi kullan\u0131yorsan\u0131z, g\u00fcvenli verilerin hacklenmesini zorla\u015ft\u0131ran 192 bitlik bir \u015fifrelemeye sahip olacaks\u0131n\u0131z.,WPA3 ile birlikte ak\u0131ll\u0131 cihazlar\u0131 Wi-Fi a\u011flar\u0131na ba\u011flamak da kolayla\u015facak. WPA3 ile gelen Easy Connect \u00f6zelli\u011fi, bir ekrana sahip olmayan ak\u0131ll\u0131 cihazlar\u0131n Wi-Fi\u2019ye ba\u011flanmas\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn k\u0131l\u0131yor.,