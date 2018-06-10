WiFi ile internete girenler dikkat!

Global etkinliklerde \u00e7ok say\u0131da insan payla\u015f\u0131m yapmak, sevdikleriyle ileti\u015fim kurmak ve e\u011flenmek i\u00e7in a\u011flara ba\u011flan\u0131yor. ,Ancak, bu a\u011flar finansal ve di\u011fer \u00f6nemli bilgilerin internet \u00fczerinden aktar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in de kullan\u0131labiliyor. Aktar\u0131lan bu bilgilerin, aralar\u0131nda su\u00e7lular da bulunan ki\u015filer taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fclmesi ve farkl\u0131 ama\u00e7lar i\u00e7in kullan\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn.,Kaspersky Lab, 2018 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131'na ev sahipli\u011fi yapacak 11 \u015fehirde (Saransk, Samara, Nizhny Novgorod, Kazan, Volgograd, Moskova, Ekaterinburg, So\u00e7i, Rostov, Kaliningrad ve St. Petersburg) bulunan herkese a\u00e7\u0131k Wi-Fi noktalar\u0131n\u0131 analiz etti.,lde edilen sonu\u00e7larda, kablosuz eri\u015fim noktalar\u0131n\u0131n baz\u0131lar\u0131nda \u015fifreleme ve kimlik do\u011frulama algoritmalar\u0131 gibi, Wi-Fi a\u011flar\u0131n\u0131n g\u00fcvenli kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan temel \u00f6zelliklerin bulunmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Bu durum, siber su\u00e7lular\u0131n eri\u015fim noktas\u0131n\u0131n yak\u0131n\u0131nda durarak a\u011f trafi\u011fini g\u00f6rebilmelerine ve haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n gizli bilgilerini habersizce alabilmelerine olanak tan\u0131yor.,G\u00fcvensiz Wi-Fi a\u011f\u0131 oran\u0131n\u0131n en y\u00fcksek oldu\u011fu ilk \u00fc\u00e7 \u015fehir St. Petersburg (%37), Kaliningrad (%35) ve Rostov (%32) olarak belirlendi. Buna kar\u015f\u0131n, di\u011ferlerine g\u00f6re daha k\u00fc\u00e7\u00fck \u015fehirler olan Saransk (Wi-Fi noktalar\u0131n\u0131n yaln\u0131zca %10'u a\u00e7\u0131k) ve Samara'n\u0131n (Wi-Fi noktalar\u0131n\u0131n %17'si a\u00e7\u0131k) bu a\u00e7\u0131dan en g\u00fcvenli yerler oldu\u011fu tespit edildi. Bu yerlerdeki herkese a\u00e7\u0131k Wi-Fi a\u011flar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7te ikisinde trafik \u015fifrelemesi i\u00e7in Wi-Fi Protected Access (WPA\/WPA2) protokol\u00fc kullan\u0131l\u0131yor. Bu protokol Wi-Fi kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in en g\u00fcvenli protokollerden biri olarak kabul ediliyor.,G\u00fcvenilir WPA\/WPA2 a\u011flar\u0131n\u0131n bile kaba kuvvet ve s\u00f6zl\u00fck sald\u0131r\u0131lar\u0131na veya yeniden anahtar kurulumu sald\u0131r\u0131lar\u0131na a\u00e7\u0131k oldu\u011funu belirtmek gerek. Bu t\u00fcr a\u011flar da tamamen g\u00fcvenli de\u011fil.\r\n\r\nKaspersky Lab K\u0131demli G\u00fcvenlik Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Deniz Legezo, \u201cFIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 gibi b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli etkinliklerde trafik \u015fifrelemesi olmayan kablosuz Wi-Fi a\u011flar\u0131, kullan\u0131c\u0131 verilerine kolayca eri\u015fmek isteyen su\u00e7lular i\u00e7in hedef haline geliyor. FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n d\u00fczenlendi\u011fi \u015fehirlerdeki eri\u015fim noktalar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te ikisinde, en g\u00fcvenli protokol ailesi olan Wi-Fi Protected Access (WPA\/WPA2) tabanl\u0131 \u015fifreleme kullan\u0131l\u0131yor. Ancak, parolalar\u0131 herkes g\u00f6rebiliyorsa bu eri\u015fim noktalar\u0131n\u0131n da g\u00fcvenli oldu\u011fu s\u00f6ylenemez. Ara\u015ft\u0131rmam\u0131z tekrar g\u00f6sterdi ki siber g\u00fcvenlik yaln\u0131zca belli noktalar\u0131 de\u011fil t\u00fcm altyap\u0131y\u0131 kapsamal\u0131. 2018 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 etkinli\u011finin kendisi g\u00fcvenli olsa da kullan\u0131c\u0131lar ev sahibi \u015fehirlerdeki herkese a\u00e7\u0131k Wi-Fi a\u011flar\u0131n\u0131n genellikle g\u00fcvensiz oldu\u011funu akl\u0131ndan \u00e7\u0131karmamal\u0131.\u201d dedi.