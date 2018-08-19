Wolverine Magneto ve Storm nedir? Hadi 19 Ağustos ipucu soru ve cevabı

Wolverine Magneto ve Storm nedir? Hadi 19 A\u011fustos ipucu soru ve cevab\u0131 haberimizde.,M\u00fcge Boz ve Merve Toy'un sundu\u011fu yar\u0131\u015fma, online olarak oynan\u0131yor ve b\u00fct\u00fcn sorular\u0131 do\u011fru yan\u0131tlayanlar para kazanma \u015fans\u0131 yakal\u0131yor. ,Bu ak\u015fam\u0131n ipucu ise Wolverine Magneto ve Storm oldu. Wolverine, Magneto ve Storm nedir? Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131 19 A\u011fustos ipucu ve cevab\u0131 sizlerle...,Hadi ipucu olarak bug\u00fcn Wolverine, Magneto ve Storm isimleri verildi. Peki bu isimler nedir? Wolverine, Magneto ve Storm hangi filmin karakterleridir?,Bu karakterler Marvel\u2019\u0131n sahibi oldu\u011fu X-Men film serisine ait karakterlerdir. X-Men serisi, ge\u00e7ti\u011fimiz 14 y\u0131lda \u00e7ekilen 7 filmden olu\u015fuyor. Baz\u0131lar\u0131 do\u011frudan pop\u00fcler \u00e7izgi romanlar\u0131n kahramanlar\u0131 olan karakterlerden baz\u0131lar\u0131 sadece film serisi i\u00e7in olu\u015fturuldu.,Ba\u015f kahraman\u0131n ger\u00e7ek ad\u0131 James Logan Howlett\u2019tir. Canland\u0131ran oyuncu ise Hugh Jackman\u2019d\u0131r. Bu karakter t\u00fcm X-Men filmlerinde yer ald\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc Logan ya da \u201cWolverine\u201d her \u015feyin merkezindedir. \u00dcvey karde\u015fi Victor'la birlikte sava\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. D\u00fc\u015fmanlar\u0131 Magneto, Sentinels ve di\u011fer bir\u00e7ok karakterdir. Wolverine, \u00fc\u00e7 kad\u0131n\u0131 sevdi ve bunlardan birini \u00f6ld\u00fcrmek zorunda kald\u0131.,\u0130pucu olarak verilen 3 isim, sinema severlere tan\u0131d\u0131k gelecektir. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fcn ortak noktas\u0131, \u00e7ok sevilen bir film serisinin \u00f6nemli kahramanlar\u0131 olmas\u0131d\u0131r.,Karakterin ger\u00e7ek ad\u0131 Erik Lehnsherr\u2019dir. Farkl\u0131 filmlerde Ian McKellen, Michael Fassbender, Bill Milner ve Brett Morris canland\u0131rd\u0131. Erik\u2019in \u00f6zel g\u00fc\u00e7leri ilk olarak kendilerini Nazi toplama kamp\u0131nda ya\u015fayan gen\u00e7 bir \u00e7ocukken g\u00f6sterdi. Sebastian Shaw, Erik\u2019in annesini \u00f6ld\u00fcrerek bu g\u00fc\u00e7leri kendisi i\u00e7in kullanmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Charles Xavire ve Magneto; her ikisi de t\u00fcrlerinin hayatta kalmas\u0131 i\u00e7in birlikte sava\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.,Ger\u00e7ek ad\u0131 Ororo Munroe\u2019dur. Bu karakteri X-Men, X2: X-Men United, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past filmlerinde \u00fcnl\u00fc aktrist Halle Berry canland\u0131rd\u0131. U\u00e7abilme ve hava durumunu de\u011fi\u015ftirebilme yeteneklerine sahiptir.,.,Hadi bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 19 A\u011fustos ipucu sosyal medya hesaplar\u0131ndan yay\u0131nland\u0131.