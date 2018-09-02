Yaban hayatının korunması için kedi beslemek yasaklanıyor

Yeni Zelanda'n\u0131n bir k\u00f6y\u00fcnde, yaban hayat\u0131n\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in evde kedi beslemek yasaklanacak.,Ekim'de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi beklenen yasak uyar\u0131nca, Omaui k\u00f6y\u00fc sakinleri kedilerini k\u0131s\u0131rla\u015ft\u0131rarak belediyeye adlar\u0131n\u0131 kaydettirecek.\r\n\r\n,Yeni Zelanda'n\u0131n bir k\u00f6y\u00fcnde, yaban hayat\u0131n\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in evde kedi beslemek yasaklanacak. Bu hayvanlar \u00f6ld\u00fckten sonra k\u00f6yde bir daha kimsenin kedi beslemesine izin verilmeyecek.\r\n\r\n,Omaui'daki yetkililer kamera kay\u0131tlar\u0131na dayanarak d\u0131\u015far\u0131da dola\u015fan kedilerin ku\u015flar\u0131, b\u00f6cekleri ve s\u00fcr\u00fcngenleri avlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,Kedilerin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda her y\u0131l milyarlarca ku\u015f ve memeliyi \u00f6ld\u00fcrmesi karara gerek\u00e7e olarak g\u00f6sterilirken k\u00f6y sakinleri zehirlerin, arabalar\u0131n ve insanlar\u0131n da canl\u0131 t\u00fcrlerine zarar verdi\u011fini s\u00f6yleyerek plana kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Bu konuda kitaplar\u0131 bulunan Smithsonian G\u00f6\u00e7men Ku\u015flar Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Dr. Peter Marra, karar\u0131 savunurken kedilere ve evde kedi beslenmesine kar\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek "Kediler muhte\u015fem ev hayvanlar\u0131. Ama ba\u015f\u0131bo\u015f halde sokaklara sal\u0131nmamal\u0131lar" dedi.\r\n\r\n, Marra, "K\u00f6peklerin ba\u015f\u0131bo\u015f halde d\u0131\u015far\u0131da dola\u015fmas\u0131na izin vermiyoruz. Kediler i\u00e7in de bunun zaman\u0131 geldi" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Dr. Marra'ya g\u00f6re, d\u00fcnya genelinde 63 hayvan t\u00fcr\u00fcn\u00fcn nesillerinin yok olmas\u0131, evcil kedi n\u00fcfsundaki patlamayla ba\u011flant\u0131l\u0131. Yeni Zelanda gibi hassas ekosistemleri olan b\u00f6lgelerde sorun daha ciddi.\r\n\r\n,"\u00d6nlem a\u015f\u0131r\u0131 gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor ama durum kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130nsanlar\u0131n art\u0131k bu hayvanlara bak\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi gerekiyor" diyen Marra, "Kediler sahiplenilmeli, k\u0131s\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lmal\u0131, evde oyuncaklarla oynat\u0131larak egzersiz yapt\u0131r\u0131lmal\u0131 ve kontroll\u00fc bir ortamda gerekirse tasmayla dola\u015ft\u0131r\u0131lmal\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Sorunun kedilerden de\u011fil, insanlardan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Marra, sosyal medyadaki kedi payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n evde beslenen kedilerin say\u0131s\u0131nda patlama ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurguluyor.\r\n\r\nABD'de 86 milyon ev kedisinin oldu\u011fu tahmin ediliyor. Bu kabaca her \u00fc\u00e7 haneden birinde kedi beslenmesi anlam\u0131na geliyor. Milyonlarca kedi de sokaklarda ya\u015f\u0131yor.