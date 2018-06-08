Yabancılar açıkladı: Satın

D\u00f6viz piyasalar\u0131nda ibre h\u0131zla tersine d\u00f6nmeye devam ediyor. T\u00fcrk Liras\u0131 dolar ve euro kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00fc\u00e7lenirken, bu g\u00fc\u00e7lenmenin devam edece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde yorumlar birbirini takip ediyor. ,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'ndan gelen \u00fcst \u00fcste hamleler ard\u0131ndan T\u00fcrk Liras\u0131 dolar ve euro kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00fc\u00e7lenirken, bu g\u00fc\u00e7lenmenin devam edece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde yabanc\u0131 kurumlardan gelen a\u00e7\u0131klamalar birbirini takip ediyor.\r\n\r\n,Yabanc\u0131 kurumlar yat\u0131r\u0131mc\u0131lara lira kar\u015f\u0131s\u0131nda dolar ve euro satmalar\u0131n\u0131 tavsiye ediyor.,Kanada'n\u0131n \u00f6nde gelen yat\u0131r\u0131m bankalar\u0131ndan TD Securities'in stratejistleri yat\u0131r\u0131mc\u0131lara lirada al\u0131m tavsiyesinde bulundu.\r\n\r\n,Aralar\u0131nda Cristian Maggio ve Ned Rumpeltin\u2019in oldu\u011fu stratejistler, yay\u0131mlad\u0131klar\u0131 notta, "Lirada k\u0131sa vadede ger\u00e7ekle\u015fmesi muhtemel y\u00fckseli\u015ften faydalanmak amac\u0131yla model portf\u00f6y\u00fcm\u00fczde 4,28 hedefli bir dolar\/TL k\u0131sa pozisyonu (sat\u0131\u015f) a\u00e7\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada TCMB\u2019nin "\u015fahin mesajlar\u0131n\u0131n" liran\u0131n istikrar kazanmas\u0131n\u0131 destekledi\u011fi de belirtildi. \r\n\r\n,Frans\u0131z banka Natixis'in analisti Micaella Feldstein da euro\/TL ile ilgili haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 raporda euro\/TL'deki gerilemenin artmas\u0131n\u0131n olas\u0131 oldu\u011funu belirtti. \r\n\r\n,Feldstein, kurda diren\u00e7 seviyesi olan 5,3330'a geri d\u00f6nmenin olas\u0131 g\u00f6z\u00fckmedi\u011fini, bununla birlikte destek seviyesi olan 5,19 seviyesine gerilemenin daha olas\u0131 oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) Para Politikas\u0131 Kurulu (PPK), d\u00fcn alt\u0131\u011f\u0131 kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 16,50'den y\u00fczde 17,75'e y\u00fckseltti.\r\n\r\n,TCMB'den faiz oranlar\u0131na ili\u015fkin yap\u0131lan duyuruda: "Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131 temel amac\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir. ,Enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde belirgin bir iyile\u015fme sa\u011flanana kadar para politikas\u0131ndaki s\u0131k\u0131 duru\u015f kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecektir." denildi.