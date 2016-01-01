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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
İzmit'te inşaat kazısında bulundu! Çuvalla götürdüler...
MAGAZİN
-
Tesettürlü ünlü model Aden, Türkiye'ye geldi
SAĞLIK
-
Kakao kolon kanseri riskini en aza indiriyor!
SPOR
-
ÖZET İZLE: Boluspor 6-2 Fenerbahçe maç Özeti, Golleri İzle | FB-Bolu Skoru, Geniş Özeti
MAGAZİN
-
Sen Anlat karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı İZLE | Sen Anlat Karadeniz 9. Son Bölüm izle
GÜNDEM
-
Emniyetten okulların çevresinde denetim
YAŞAM
-
Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak
EKONOMİ
-
Bakan Albayrak'tan, Kılıçdaroğlu'na 'yerli kömür' cevabı
GÜNDEM
-
Saatler Geri Alındı Mı, Saatler ileri Alındı Mı! (Saat Kaç ve Yaz Saati Uygulamasına Mı Geçildi?)
DÜNYA
-
ABD ayağa kalktı! Dalga dalga yayılıyor
YAŞAM
-
2018 YAZ SAATİ | Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı? | Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
DÜNYA
-
Tel Rıfat halkı terör örgütlerine karşı sokaklara döküldü
YAŞAM
-
İstanbul karanlığa büründü
TEKNOLOJİ
-
ABD'den İran'a 'siber hırsızlık' yaptırımı
TEKNOLOJİ
-
Dropbox'ın ilk halka arzında hisseleri yüzde 50 prim yaptı
EĞİTİM
-
Afganistan'da TİKA kursunu bitiren kadınlara sertifika
SAĞLIK
-
Yağ yakan 5 gıda
YAŞAM
-
Zonguldak’da lüks otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
KÜLTüR - SANAT
-
Göbeklitepe'de titiz çalışma sürüyor
KÜLTüR - SANAT
-
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Yeni
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Ramazan
Yağ yakan 5 gıda
1
/
5
Acı biber
İçerisindeki kapsaisin maddesi ısınmanızı sağlar ve yağ yakımını da hızlandırır.
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