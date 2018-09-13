Yağış, Ölüdeniz'in rengini değiştirdi

Mu\u011fla\u2019n\u0131n Fethiye il\u00e7esinde etkili olan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u00d6l\u00fcdeniz\u2019in turkuaz rengi kahverengiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Fethiye\u2019de yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcren \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f, il\u00e7e merkezi ve ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu mahalleleri etkisine ald\u0131. \u00d6l\u00fcdeniz Mahallesi\u2019ndeki Belce\u011fiz Plaj\u0131\u2019n\u0131n turkuaz mavisi sular\u0131 kahverengine b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Babada\u011f\u2019\u0131n eteklerinden gelen \u00e7amurlu sular\u0131n menfezler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla do\u011frudan denize akmas\u0131 nedeniyle d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc plajda denizin rengi de\u011fi\u015fti. \r\n,Sa\u011fana\u011f\u0131n ard\u0131ndan s\u0131cak havay\u0131 f\u0131rsat bilenler g\u00fcne\u015flenmek i\u00e7in \u00d6l\u00fcdeniz Mahallesi\u2019ndeki Belcek\u0131z Plaj\u0131\u2019na gitti. \r\n,Baz\u0131 vatanda\u015flar \u00e7amurlu suyun yak\u0131nlar\u0131nda denize girdi, baz\u0131lar\u0131 ise rengi de\u011fi\u015fen denizi izlemeyi tercih etti.\r\n,Fethiye Meteoroloji \u0130stasyon M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri, ak\u015fam saatlerine kadar aral\u0131klara devam edecek ya\u011f\u0131\u015f\u0131n daha sonra etkisini kaybedece\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle her y\u0131l binlerce yerli ve yabanc\u0131 tatilcinin ziyaret etti\u011fi \u00d6l\u00fcdeniz\u2019n rengi kahverengine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n