Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 olaca\u011f\u0131 \u00e7ocuklu\u011fundan belliymi\u015f. Sosyal medya bu foto\u011fraf\u0131 konu\u015fuyor.,T\u00fcrkiye'nin en yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 \u00fcnl\u00fclerinden birinin bug\u00fcne kadar bilinmeyen bir foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Best Model yar\u0131\u015fmas\u0131yla kariyerine ba\u015flayan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun y\u0131llar \u00f6nce ortaokul s\u0131ralar\u0131nda \u00e7ekilen bir pozu hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015f\u0131ld\u0131.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun bu siyah- beyaz pozu hayran sayfas\u0131nda " Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 olaca\u011f\u0131 o zamanlardan belliymi\u015f" notuyla payla\u015f\u0131ld\u0131.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu, hayata g\u00f6zlerini bir k\u00f6yde a\u00e7\u0131p sonradan g\u00f6steri d\u00fcnyas\u0131nda ad\u0131n\u0131 duyuran \u00fcnl\u00fclerden biri. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu 18 Haziran 1974'te Ankara'n\u0131n Bala il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00dc\u00e7em k\u00f6y\u00fcnde d\u00fcnyaya geldi. Babas\u0131 Mustafa \u00e7ift\u00e7i, annesi Y\u0131ld\u0131z ise ev han\u0131m\u0131.,Soyu Akkoyunlu Devleti H\u00fck\u00fcmdar\u0131 Uzun Hasan'a dayanan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, 12 ya\u015f\u0131na gelinceye kadar ailesiyle birlikte \u00dc\u00e7em K\u00d6y\u00fc'nde ya\u015fayan \u0130mirzal\u0131o\u011flu daha sonra orta ve lise \u00f6\u011frenimi i\u00e7in teyzesinin yan\u0131na Ankara'ya ta\u015f\u0131nd\u0131.,Ortaokul ve liseyi teyzesinin yan\u0131nda okudu. Ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00f6\u011frenciydi. Ancak tek ba\u015far\u0131s\u0131 dersleri de\u011fildi. \u0130yi bir basketbol oyuncusuydu ayn\u0131 zamanda.,Ama boyu gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda 1. 85'e ula\u015f\u0131nca bunu basketbola ba\u011flay\u0131p kendine uygun k\u0131z arkada\u015f bulamayaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle basketbola veda etti.,Lise son s\u0131n\u0131ftayken 'haylaz' bir d\u00f6nem ya\u015fayan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, \u00fcniversite s\u0131nav\u0131n\u0131 da ilk giri\u015fte kazanamad\u0131. Bunun \u00fczerine ailesinin yan\u0131na yani \u00dc\u00e7em K\u00f6y\u00fc'ne d\u00f6n\u00fcp babas\u0131na yard\u0131m etti.,\u0130kinci kez \u015fans\u0131n\u0131 denedi\u011finde ise Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversitesi'ni kazand\u0131. B\u00f6ylece onu \u015f\u00f6hret yolculu\u011funa ta\u015f\u0131yacak olan \u0130stanbul ser\u00fcveni ba\u015flad\u0131.,Okulda kendisini yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 bulan arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u0131srar\u0131yla 1995'te mankenlik yapmaya ba\u015flad\u0131. Daha sonra kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Best Model of Turkey elemelerinde 400 ki\u015fi aras\u0131ndan ilk 20'ye girdi. Sonra da birinci se\u00e7ildi.,Yar\u0131\u015fmadan iki ay sonra ise dizi teklifleri birbiri ard\u0131na gelmeye ba\u015flad\u0131. Osman S\u0131nav'\u0131n Deli Y\u00fcrek adl\u0131 dizi teklifine "evet" demesi ise onu bug\u00fcnlere getirdi.,Deli Y\u00fcrek'in ard\u0131ndan bir\u00e7ok TV dizisinde ve sinema filminde oynad\u0131 \u0130mirzal\u0131o\u011flu. En son da Sinem Kobal ile evlili\u011fi ile g\u00fcndem yaratt\u0131.,\u0130\u015fte ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun haf\u0131zalara kaz\u0131nan anlar\u0131.,