Yakup Halit Bulut istifa etti

Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hakan \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun Bas\u0131n M\u00fc\u015faviri Yakup Halit Bulut, AK Parti'den milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti.,Bulut\u2019un memleketi Mersin\u2019den 24 Haziran 2018'de yap\u0131lacak genel se\u00e7imlerde milletvekili aday\u0131 olmak \u00fczere AK Parti\u2019ye ba\u015fvuru yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a y\u00f6nelik alg\u0131 operasyonlar\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u2018B\u00fcy\u00fck Dizayn Alg\u0131 Sava\u015flar\u0131\u2019 kitab\u0131 ile dikkat \u00e7eken Gazeteci-Yazar Yakup Halit Bulut\u2019un \u00e7e\u015fitli gazetelerde makaleleri yay\u0131nland\u0131. ,AK Parti'den fla\u015f bir istifa haberi geldi...,Yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131l Yeni \u015eafak ve Star gazetelerinde gazetecilik yapan Bulut, 5 y\u0131ld\u0131r kamuda medya ve ileti\u015fim alan\u0131nda g\u00f6rev yap\u0131yor. Bulut alg\u0131 ve ileti\u015fim alan\u0131nda akademik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile biliniyor.