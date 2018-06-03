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Türkiye Gazetesi

Yalanları ince ince yayılıyor!

Yalanları ince ince yayılıyor!
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir televizyon kanalında, bayram için ülkelerine giden Suriyeli mülteciler ile ilgili “Giden Suriyeli mültecilerin arkasından kapıları kapatırım. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” açıklaması sosyal medyada mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yeniden hortlamasına neden oldu. Benzer açıklamaları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptı. Her gün paylaşılan binlerce iletide, Suriyeli mültecilerle ilgili akla hayale gelmeyen yalanlar gerçekmiş gibi sıralanıyor. İşte misafirlerimiz hakkında yazılan yalanlar:

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