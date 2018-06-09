Yalçın Küçük son seçim kararını açıkladı: Oyum Saadet Partisi'ne

Yal\u00e7\u0131n K\u00fc\u00e7\u00fck, vekillik se\u00e7iminde oyunu Saadet Partisi\u2019ne verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130\u015fte K\u00fc\u00e7\u00fck'\u00fcn konu\u015fmas\u0131ndan o k\u0131s\u0131m:\r\n\r\n,\u201cMuhalefet eden Saadet Partisi ve \u0130yi Parti vard\u0131r, bunu g\u00f6rmek laz\u0131m. ,\u0130yi Parti y\u00fczde 20 oy al\u0131rsa \u00e7ok \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131d\u0131r. Ben \u0130Y\u0130 Partili miyim? Bir ara ona oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm, ama hay\u0131r. ,Bir defa iki oyumu da HDP\u2019ye verecektim, \u015fu anda de\u011fi\u015ftirdim. B\u00fcy\u00fck oyumu, hapisteki Demirta\u015f\u2019a veriyorum. \u0130ki oyumu da ona verecektim ama milletvekili oyumu de\u011fi\u015ftirdim. Saadet Partisi\u2019ne verece\u011fim. ,\u015eu nedenle; benim hapishane arkada\u015f\u0131m. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr k\u0131sa bir s\u00fcre kald\u0131. Hakim Albay Tanju G\u00fcvendiren Saadet Partisi\u2019nden milletvekili aday\u0131 oldu. Hem Ak\u015fener\u2019in partisi, hem Karamollao\u011flu\u2019nun partisi \u00e7ok iyi muhalefet yap\u0131yorlar. \u201c