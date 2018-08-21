Yalova'da esrarengiz olay! Görenler gözlerine inanamadı

Yalova'da esrarengiz bir olay ya\u015fand\u0131!,Herkesi \u015foke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan inan\u0131lmaz bir ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,Yalova\u2019da y\u0131kan\u0131p \u00fct\u00fclendikten sonra soka\u011fa as\u0131lan k\u0131yafetler herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. Kim taraf\u0131ndan as\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha \u00f6nce \u00f6rne\u011fine rastlanmam\u0131\u015f bir yard\u0131mla\u015fmay\u0131 ortaya koydu.\r\n,Yalova Lisesi\u2019nin demir korkuluklar\u0131ndaki erkek ve kad\u0131n k\u0131yafetleri mahalle sakinlerini ve yoldan ge\u00e7mekte olan vatanda\u015flar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n,Kent merkezindeki Yalova Anadolu Lisesi'nin bah\u00e7esinin \u00f6n\u00fcne gelen bir hay\u0131rsever, sabah saatlerinde temizlenmi\u015f ve \u00fct\u00fclenmi\u015f yakla\u015f\u0131k 20 kad\u0131n k\u0131yafetini ask\u0131lar\u0131yla birlikte parmakl\u0131klara ast\u0131.\r\n,Hay\u0131rsever, k\u0131yafetlerin her birinin \u00fczerine de '\u0130yi bayramlar' yaz\u0131l\u0131 not b\u0131rakt\u0131. Hay\u0131rseverin \u00f6rnek davran\u0131\u015f\u0131n\u0131, \u00e7evredeki vatanda\u015flar da takdirle kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n,Duvardaki demir parmakl\u0131klara as\u0131l\u0131 k\u0131yafetleri g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n belirten Seher B\u00fcy\u00fckdeniz, "\u00c7ok g\u00fczel bir uygulama. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde olmas\u0131 gereken bir \u015fey bu. Dedi\u011fimiz gibi; yeni de\u011fil, temiz giyinmek, d\u00fcr\u00fcst olmak, sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmak \u00f6nemli, devletimize ve milletimize yararl\u0131 insanlar yeti\u015ftirmek. Ne mutlu bizlere. Biz de bu mahalledeyiz. B\u00f6yle \u00f6rnek bir davran\u0131\u015f\u0131 g\u00f6rmek bizleri de mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah raz\u0131 olsun. Ne mutlu b\u00f6yle bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z var T\u00fcrkiye'mizde. Hepimizin bir yumak olmam\u0131z laz\u0131m bundan sonra" dedi.\r\n,Yoldan ge\u00e7erken k\u0131yafetleri g\u00f6ren Murat \u00c7a\u011fahan da "G\u00fcn\u00fcm\u00fcz d\u00fcnyas\u0131nda b\u00f6yle g\u00fczel bir \u015feye denk gelmek \u00e7ok ho\u015f. Bu y\u00fcce bir g\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck asl\u0131nda. Y\u0131kam\u0131\u015f, temizlemi\u015f; insanlar\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek. Bunlar\u0131 buraya asm\u0131\u015f kendisi. Allah ondan bin kere raz\u0131 olsun. E\u011fer kimse bunu yapan, toplumumuza \u00f6rnek olmas\u0131 gerekiyor. Yalova'da b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmek, in\u015fallah T\u00fcrkiye genelinde ya\u015fan\u0131r, \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00f6nemli olan bayramda yeni de\u011fil, temiz giymektir, \u00e7ocuklar\u0131 giydirmektir. Ger\u00e7ekten kendisini kutlar\u0131m. Hele ki bu sokakta b\u00f6yle bir \u015fey yapmas\u0131 bizleri de \u00e7ok gururland\u0131rd\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n,As\u0131lan elbiselerle a\u00e7\u0131k bir buti\u011fe d\u00f6nen sokaktaki onlarca k\u0131yafet, k\u0131sa s\u00fcreler i\u00e7erisinde ihtiya\u00e7 sahipleri taraf\u0131ndan al\u0131nd\u0131.\r\n,Kimse neler oldu\u011funu anlayamad\u0131!,\u00dczerindeki notlarla beraber, onlarca k\u0131yafeti...,.