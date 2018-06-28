Yalova'da iki yavru kedi ayakları kesilmiş hâlde bulundu

Yalova'da birer arka ayaklar\u0131 kesilmi\u015f h\u00e2lde bulunan iki kedi yavrusu tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Gazi Osman Pa\u015fa Mahallesi'nde dere kenar\u0131nda oynayan \u00e7ocuklar, arka ayaklar\u0131ndan biri kesilmi\u015f iki kedi yavrusu g\u00f6rd\u00fc. ,Durumdan haberdar olan \u00e7evre sakinlerinden Emirhan Kuzu, yaral\u0131 kedileri tedavi i\u00e7in veteriner hekim Bekta\u015f Aksu'ya g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Veteriner hekim Aksu, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, r\u00f6ntgenleri \u00e7ekilen kedilerde d\u00fcz bir kesi bulunmas\u0131n\u0131n, hayvanlar\u0131n ayaklar\u0131n\u0131n kesildi\u011fi \u015f\u00fcphesi do\u011furdu\u011funu s\u00f6yledi\r\n\r\n,Her iki kedi yavrusunun ayaklar\u0131ndaki kesilerin \u00e7ok d\u00fcz bir hatta oldu\u011funu kaydeden Aksu, "Yaraya bak\u0131l\u0131rsa bir hafta, 10 g\u00fcnl\u00fck bir olgu. Burada tam bir \u015fey diyemeyiz ama iki yavruda birden olmas\u0131 kas\u0131tl\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konusunda bizi \u015f\u00fcphelendiriyor. Kedilerin tedavileri s\u00fcr\u00fcyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Emirhan Kuzu da kedilerin durumunu g\u00f6r\u00fcnce vakit kaybetmeden arkada\u015flar\u0131yla veterinere getirdiklerini belirterek, "\u0130ki kedinin de arkadaki birer ayaklar\u0131 kesilmi\u015f vaziyetteydi buldu\u011fumuzda. Bunu yapan cani veya caniler hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunaca\u011f\u0131z. Kedilerin bak\u0131mlar\u0131n\u0131 \u00fcstlenip sahiplenece\u011fiz" diye konu\u015ftu.,.