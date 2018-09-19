Yangın faciasının yaşandığı eve giren anne gözyaşlarına boğuldu

Bu ac\u0131ya y\u00fcrek dayanmaz...,Sabah okula gidecek olan karde\u015fler yataklar\u0131nda yatarken, iki katl\u0131 \u00fcst kat\u0131 ah\u015fap olan evde saat 23.30 s\u0131ralar\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.,Annenin feryatlar\u0131 yeri g\u00f6\u011f\u00fc inletti...,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan eve m\u00fcdahele ederken, bir s\u00fcre sonra Said ve Zehra Elido \u00e7ifti geldi.,\u00c7ift, evde 2 \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n daha bulundu\u011funu s\u00f6yledi. Yakla\u015f\u0131k 2 saatlik \u00e7al\u0131\u015fmayla yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131narak s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Eve giren ekipler, \u0130ntizar ve Esad'\u0131n cesetleriyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,V\u00fccutlar\u0131nda yan\u0131klar olu\u015fan 3 karde\u015f, Derince E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131. ,K\u00f6rfez il\u00e7esi Cevher Dudayev Caddesi'nde ya\u015fayan Said Elido, e\u015fi Zehra ile birlikte ya\u015flar\u0131 3 ila 16 ya\u015flar\u0131nda de\u011fi\u015fen 5 \u00e7ocu\u011funu evde b\u0131rakarak Suriye'den gelen karde\u015finin ziyaretine gitti. ,Ac\u0131 haberi alan Said ve Zehra Elido \u00e7ifti feryatlar ederek, sinir krizleri ge\u00e7irdi.,Olay yerinde yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan di\u011fer iki karde\u015fin cenazeleri de morga kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,Yard\u0131ma ko\u015fan kom\u015fular\u0131, merdivenlerde bulunan 3 karde\u015fi d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.,Feci olay Kocaeli'nde ya\u015fand\u0131!, 16 ya\u015f\u0131ndaki Kader, karde\u015fleri \u0130brahim ve Muhammet'i alarak merdivenlere \u00e7\u0131kt\u0131. Kader, yataklar\u0131nda bulunan di\u011fer karde\u015fleri 6 ya\u015f\u0131ndaki \u0130ntizar ve 3 ya\u015f\u0131ndaki Esad'\u0131 kurtarmak isterken alevler evi sard\u0131.