Yangında mahsur kalan iki kadın 3. kattan atladı

\u0130ddiaya g\u00f6re 3 katl\u0131 bir binan\u0131n son kat\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131., Alevler k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcy\u00fcp evi sard\u0131., \u00c7evredekiler, dairenin \u00e7elik kap\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 ancak ba\u015faramad\u0131. ,Dairede bulunan iki kad\u0131n ise can havliyle balkona \u00e7\u0131kt\u0131. A\u015fa\u011f\u0131da bulunan vatanda\u015flarda balkonun hizas\u0131na battaniye a\u00e7t\u0131. ,\u0130ki kad\u0131n, a\u015fa\u011f\u0131ya a\u00e7\u0131lan battaniyenin \u00fczerine atlad\u0131. Kad\u0131nlardan biri battaniyenin kenar\u0131na d\u00fc\u015ferek yaraland\u0131. Dumandan da etkilenen iki kad\u0131n, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olay yerine \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan ambulansla Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek tedaviye al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kad\u0131nlar\u0131n balkondan atlama an\u0131 ise \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan cep telefonunu kameras\u0131yla saniye saniye kaydedildi. \u0130tfaiye ekipleri, yanl\u0131\u015f park nedeniyle olay yerine ula\u015fmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekerken, alevlere m\u00fcdahale s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. Ayr\u0131ca yan dairede bulunan ya\u015fl\u0131 bir kad\u0131n da itfaiye erleri taraf\u0131ndan binadan tahliye edildi. Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,Yang\u0131n, Samsun'da \u0130lkad\u0131m \u0130l\u00e7esi 19 May\u0131s Mahallesi \u0130nce Sokak\u2019ta meydana geldi.