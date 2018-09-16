Yanlış bilinen doğrular! Bu hataya sakın düşmeyin

Mit: "Telefonunu gece boyunca \u015farja tak\u0131l\u0131 tutma, hem telefona zarar verir, hem patlamas\u0131na neden olur."\r\n\r\n,Mit: "Telefonu \u015farj etmeden \u00f6nce tamamen bitmesini bekle; bitmeden \u015farj edersen \u00f6mr\u00fc azal\u0131r."\r\n\r\n,Bataryalar\u0131 \u015farj etmeden \u00f6nce tamamen \u00f6lmesini beklemek b\u00fcy\u00fck bir hata. ,Mit: "Telefonu \u015farj ederken kullanma\/konu\u015fma\/mesajla\u015fma\/oynama, patlar."\r\n\r\n,Nikel bataryalar\u0131 art\u0131k kullanm\u0131yoruz; yeni nesil pillerde b\u00f6yle bir sorun yok! Bo\u015funa beklemeyin!\r\n\r\n,Telefonunuzu gece \u015farja tak\u0131p b\u0131rak\u0131yorsan\u0131z tehlikesi var m\u0131? Telefonunuza neler oluyor? Telefon \u015farj olurken kullanmak cihaz\u0131n\u0131z\u0131 patlat\u0131r m\u0131? Mutlaka okuyun!\r\n,U\u00e7ak modunun \u015farj s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n faydas\u0131n\u0131 biliyor musunuz?\r\n,Telefonu u\u00e7u\u015f moduna al\u0131p \u015farja takarsan\u0131z 50 kat daha h\u0131zl\u0131 \u015farj olur.\r\n,Telefonunuzu gece boyunca \u015farj edebilirsiniz; hi\u00e7bir sorun ya\u015famayacaks\u0131n\u0131z. Bataryas\u0131n\u0131n \u015farj\u0131 tamamen dolduktan sonra telefonlar \u015farj i\u015flemini sonland\u0131r\u0131r.\r\n\r\n,Bir \u00fcr\u00fcn\u00fcn bataryas\u0131n\u0131n \u015farj olmas\u0131yla bu s\u0131rada kullan\u0131m\u0131 aras\u0131nda veya bir bataryan\u0131n \u015farj edilme s\u00fcresi ile \u00f6mr\u00fc aras\u0131nda kullan\u0131c\u0131ya ve bataryaya "zarar verici" herhangi bir ili\u015fki yok, g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla kullan\u0131n!\r\n\r\n