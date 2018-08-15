Yanlış biliyormuşuz! İşte dünyanın en zehirli hayvanı

Herkes kral kobray\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en zehirli hayvan\u0131 sansa da 2 cm'lik bir kurba\u011fa. ,1-ZEH\u0130R OKU KURBA\u011eASI: Zehirli hayvan denince akla kobralar gelse de asl\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en zehirli hayvan\u0131 a\u00e7\u0131k ara ile \u201cZehir oku kurba\u011fas\u0131\u201dd\u0131r. O kimseyi \u0131s\u0131rmaz, kimseyi sokmaz. Ama zehri (Batrachotoxin) bilinen en etkili zehirden bile 250 kat daha g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr ve t\u00fcm v\u00fccudu bir anda kaplar. Onu elledi\u011finiz anda bile fel\u00e7 ge\u00e7irebilirsiniz. E\u011fer kazara yutarsan\u0131z \u00f6l\u00fcm sizi 1 dakikadan daha az bir zamanda bulur. ,Sadece 2 cm boyunda olan bu hayvana dokundu\u011funuz anda 400 ayr\u0131 alkali zehir derinize yay\u0131l\u0131r. Tek bir kurba\u011fan\u0131n \u00fczerindeki zehirle 30.000 fareyi ya da 150 insan\u0131 ayn\u0131 anda \u00f6ld\u00fcrmek m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr..., 2-AHTAPOT: D\u00fcnyadaki en zehirli 2. yarat\u0131k bir ahtapottur. Japonya\u2019da ya\u015fayan bu hayvan\u0131n zehri bir insan\u0131 sadece 3 dakikada \u00f6ld\u00fcrebilir. ,Siyan\u00fcrden 10 bin defa daha zehirlidir\u2026, 3-DEN\u0130ZANASI: D\u00fcnyadaki en zehirli 3. yarat\u0131k Hint Pasifi\u011finde ya\u015fayan bir denizanas\u0131d\u0131r. Beyinleri olmay\u0131p, sinir sistemleri ile hareket eden bu denizanalar\u0131; 15 ayakl\u0131 ve her aya\u011f\u0131nda 60 dokuna\u00e7, bu dokuna\u00e7lardan da 60 insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrebilecek d\u00fczeyde ,5.000 \u0131s\u0131r\u0131c\u0131 h\u00fccreden ak\u0131t\u0131lan toksinin var oldu\u011funu g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131rsak, kesinlikle uzak durulmas\u0131 gereken bir hayvan t\u00fcr\u00fcd\u00fcr\u2026, 4-INLAND TAIPAN: D\u00fcnyada bilinen en zehirli y\u0131lan t\u00fcr\u00fc Inland Taipan. ,Bir \u0131s\u0131r\u0131\u011f\u0131ndaki zehir ayn\u0131 anda 100 insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrebilir. Avustralya\u2019da ya\u015fayan bu hayvan kobradan 100 kat, kara mambodan 50 kat daha g\u00fc\u00e7l\u00fc zehri var.,5-AKREP (DEATH STALKER):\r\nD\u00fcnyan\u0131n en zehirli akrebi \u0130srail sar\u0131 akrebidir. 5-6 cm boylar\u0131nda olan bu hayvan Orta Do\u011fu\u2019da ya\u015far. ,1 mg zehri 15 bin fareyi \u00f6ld\u00fcrebilir. \u0130nsan ise bu zehre 1 saat bile dayanamaz.,6-\u00d6R\u00dcMCEK (SYDNEY FUNNEL) \r\nAlt\u0131nc\u0131 s\u0131rada ise bir \u00f6r\u00fcmcek yer al\u0131r. ,3-4 cm boylar\u0131ndaki bu hayvan Avustralya\u2019da ya\u015far. 1 mg zehri 10.000 fareyi \u00f6ld\u00fcrebilir. \u0130nsan ise bu zehre en fazla 1 saat dayanabilir.