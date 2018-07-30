Yanlış hesap Danıştay’dan döndü

Bankadan bankaya de\u011fi\u015fmekle birlikte, ayda bir, \u00fc\u00e7 ay, alt\u0131 ay veya y\u0131lda bir defa olmak \u00fczere e\u015fit taksitler h\u00e2linde hesap i\u015fletim \u00fccreti 6 lira ile 70 lira aras\u0131nda kesiliyor. , \u201cA\u00e7\u0131k\u00e7a sebebi g\u00f6sterilip niteli\u011fi ortaya konulamayan \u2018hesap i\u015fletim \u00fccreti\u2019 al\u0131nmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren d\u00fczenleme, y\u00f6netmeli\u011fin dayana\u011f\u0131 olan 6502 say\u0131l\u0131 Kanun\u2019un 4\/3. maddesi ile bu konuda yerle\u015fik yarg\u0131 kararlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde \u00fccret, komisyon ve masraflar\u0131n hakl\u0131, makul ve belgeli olmas\u0131 gerekti\u011fi kriterlerine ayk\u0131r\u0131l\u0131k te\u015fkil etmektedir.,Bankac\u0131l\u0131k i\u015flemlerinde yap\u0131lan baz\u0131 kesintileri yasal h\u00e2le getiren d\u00fczenleme mahkemeden d\u00f6nd\u00fc. ,Y\u0131ll\u0131k kesintiler ise 150 liray\u0131 buluyor. S\u00f6z konusu rakam bireysel TL, d\u00f6viz tevdiat hesab\u0131 (DTH), bireysel ve KOB\u0130 \u015fah\u0131s firmalar\u0131 ve t\u00fczel hesaplar i\u00e7in ayn\u0131 tutarlarda tahsil ediliyor. Dan\u0131\u015ftay 15. Dairesi\u2019nin karar\u0131nda \u201chesap i\u015fletim \u00fccreti\u201d ile ilgili y\u00f6netmelikte a\u00e7\u0131k bir tan\u0131m yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ancak daval\u0131 BDDK\u2019nin savunma dilek\u00e7esinde \u201cbu \u00fccretin, hesab\u0131n i\u015fletilmesinden kaynaklanan bir \u00fccret olarak hesaba ili\u015fkin muhasebe kay\u0131tlar\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131, kontrol\u00fc ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesinden kaynaklanan masraflar\u201d olarak tan\u0131mland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131n karar\u0131nda finansman maliyeti haricinde kira, teknik servis ve bak\u0131m gibi masraflara katlanmak durumunda olduklar\u0131, bu maliyetlerin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak \u201cnakit avans \u00e7ekim \u00fccreti\u201dnin \u00fccretlendirilebilecek kalemler aras\u0131nda belirlenmesinin mevzuata ayk\u0131r\u0131l\u0131k ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Dan\u0131\u015ftay, T\u00fcketici Sorunlar\u0131 Derne\u011fi\u2019nin (T\u00dcSODER) BDDK aleyhine a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davada, \u201chesap i\u015fletim \u00fccreti\u201d almas\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen h\u00fckm\u00fc iptal etti. Kararla birlikte vatanda\u015flar ge\u00e7mi\u015fe 10 y\u0131la d\u00f6n\u00fck hesap i\u015fletim \u00fccretini bankalardan geri talep edebilecek.,T\u00fcketici Sorunlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcSODER) Genel Ba\u015fkan\u0131 Deniz \u00d6ner, vatanda\u015flar\u0131n ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck hesap i\u015fletim \u00fccretini bankalardan talep edebilece\u011fini s\u00f6yledi. \u00d6ner yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri ise \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131: Dilek\u00e7e yaz\u0131n, noterden ihtarname g\u00f6nderin ya da iadeli taahh\u00fctl\u00fc ile talep edin. \r\n, BDDK\u2019n\u0131n 3 Ekim 2014\u2019te y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren Finansal T\u00fcketicilerden Al\u0131nacak \u00dccretlere \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Y\u00f6netmeli\u011fi ile bankalar\u0131n 20 kalemde \u00fccret almas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131l\u0131rken \u00f6zellikle hesap kesim \u00fccreti t\u00fcketiciler taraf\u0131ndan \u015fikayet konusu oluyordu. ,Bankalar bunu ilk ba\u015fta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlar\u0131yla kendi talep yaz\u0131s\u0131yla birlikte il\u00e7e kaymakamlar\u0131nda bulunan t\u00fcketici hakem heyetlerine ba\u015fvurabilirler.\r\n, S\u00f6z konusu \u00fccretin, hesap say\u0131s\u0131, hesab\u0131n tutar\u0131, hesaptaki i\u015flem say\u0131s\u0131 gibi hususlar dikkate al\u0131nmaks\u0131z\u0131n sadece m\u00fc\u015fteri baz\u0131nda al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekilen kararda, daval\u0131 idarenin savunmas\u0131nda belirtilen hususlar\u0131n \u201chesap i\u015fletim \u00fccreti\u201dnin dayana\u011f\u0131 olarak kabul edilemeyece\u011fi vurguland\u0131. Kararda, \u015fu de\u011ferlendirme yap\u0131ld\u0131: