Yanlış yere park edip gidince...

Arac\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015f yere park edip gidince ba\u015f\u0131na bak\u0131n neler geldi.\r\n\r\n,,Her \u015fey birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce sosyal medyada yay\u0131lan bir foto\u011frafla ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Daily Mail'in haberine g\u00f6re civardaki birisi, Chen'in park etti\u011fi bir araban\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekti ve sosyal medyada payla\u015ft\u0131. Foto\u011fraf\u0131n viral olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 Chen'i soru bombard\u0131man\u0131na tuttu. Nas\u0131l olup da bu kadar iyi park etti\u011fini \u00f6\u011frenmek isteyen bu kadar \u00e7ok insan oldu\u011funu g\u00f6ren Chen, "park etme \u015fovu" yaparak sorulara bir kerede cevap vermek istedi.\r\n\r\n,Takip\u00e7ilerini Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Pekin'in g\u00fcneyindeki Fujian adl\u0131 b\u00f6lgeye \u00e7a\u011f\u0131ran Chen, geni\u015fli\u011fi 1.82, uzunlu\u011fu ise 5 metre olan bir park yerini se\u00e7ti. Pek \u00e7ok bas\u0131n mensubu ve sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131, Chen'in 4 \u00e7eker arabas\u0131n\u0131 bu k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck yere nas\u0131l park edece\u011fini izlemek i\u00e7in b\u00f6lgeye ak\u0131n etti.\r\n\r\n,Chen arabay\u0131 yaln\u0131zca 7 manevrada park etmeyi ba\u015fard\u0131. 4 \u00e7eker arabay\u0131 \u00f6yle m\u00fckemmel \u015fekilde park etti ki, araban\u0131n etraf\u0131nda yaln\u0131zca birka\u00e7 santimetrelik bo\u015fluklar kald\u0131.\r\n\r\n,Birazc\u0131k \u015fof\u00f6rl\u00fck bilen herkes, paralel park etme konusunda ne kadar yetenekli oldu\u011fu konusunda umars\u0131zca hava atar. Ama 31 ya\u015f\u0131ndaki Chen Zhongliang'\u0131n bu konuda ciddi bir yetene\u011fi var.\r\n\r\n,Rize'de ya\u015fayan 70 ya\u015f\u0131ndaki Zikrullah Suba\u015f\u0131'n\u0131n arabas\u0131n\u0131 park etti\u011fi yer g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Suba\u015f\u0131, yol yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 nedeniyle binan\u0131n otopark\u0131na ula\u015famay\u0131nca arac\u0131n\u0131, alt\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fckle s\u0131\u011fd\u0131\u011f\u0131 bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131ndaki balkonun alt\u0131na park etti.\r\n\r\n,Pa\u015fakuyu Mahallesi'nde 5 y\u0131ldan bu yana yap\u0131m\u0131 s\u00fcren G\u00fcney \u00c7evre Yolu in\u015faat\u0131 nedeniyle bina otoparklar\u0131na giri\u015fleri engellenen Olu\u015fum apartman\u0131 sakinleri otopark sorunu ile kar\u015f\u0131la\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u015eof\u00f6r emeklisi 70 ya\u015f\u0131ndaki Zikrullah Suba\u015f\u0131 da otomobiline ilgin\u00e7 bir park yeri buldu. Suba\u015f\u0131 arac\u0131, alt\u0131na sadece birka\u00e7 milimetre farkla s\u0131\u011fd\u0131\u011f\u0131 kom\u015fu binan\u0131n balkonun alt\u0131na park etti. Balkon alt\u0131na park edilen otomobil g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n\r\n,G\u00fcney \u00c7evre yolu in\u015faat\u0131ndan dolay\u0131 binalar\u0131n\u0131n otopark\u0131n\u0131 kullanamad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Zikrullah Suba\u015f\u0131, "Kom\u015fu binan\u0131n otopark\u0131na girerek onlar\u0131n alan\u0131n\u0131 da i\u015fgal etmek istemedim. Ba\u015fka \u00e7are kalmay\u0131nca apartman balkonunun alt\u0131na park ettim."\r\n\r\n,"\u00d6nce, 'Buraya girebilir miyim, giremez miyim?' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ama girdim. Lastiklerin havas\u0131n\u0131 indirmeye gerek kalmad\u0131. Bu alana kimse park edemedi\u011fi i\u00e7in kom\u015fular\u0131m\u0131n park alanlar\u0131n\u0131 da i\u015fgal etmemi\u015f oldum" dedi.\r\n\r\n