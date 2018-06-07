Yapılandırmaya beş günde 42 bin başvuru yapıldı

2 Haziran\u2019da ba\u015flayan bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 i\u00e7in 5 g\u00fcnde 42 bin 164 ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131., \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, \u201cYap\u0131land\u0131rmadan yararlananlar\u0131n bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 icra takibi ve haciz i\u015flemleri yap\u0131lmayacak\u201d dedi.,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu taraf\u0131ndan d\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; 7143 say\u0131l\u0131 vergi ve di\u011fer baz\u0131 alacaklar\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin Kanun\u2019un Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n onay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi hat\u0131rlat\u0131larak; \u201c2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda, hem Sosyal G\u00fcvenlik Kurumuna ba\u011fl\u0131 il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde, hem de posta yoluyla yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurular\u0131 al\u0131nmaya ba\u015flam\u0131\u015f olup, \u015fu ana kadar 42 bin 164 ba\u015fvuru olmu\u015ftur\u201d denildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda yap\u0131lacak \u00f6demeler tutar\u0131nda, tatbik edilen hacizler kald\u0131r\u0131lacak. ,Yap\u0131land\u0131rmadan yararlananlar\u0131n bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 icra takibi ve haciz i\u015flemleri yap\u0131lmayacak. G\u00fcncellenen bor\u00e7lar\u0131n pe\u015fin \u00f6denmesi halinde Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131n silinece\u011fi ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rmada, son m\u00fcracaat tarihinin 31 Temmuz 2018 olaca\u011f\u0131 bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131. ,\u0130lk taksit ve pe\u015fin \u00f6deme s\u00fcresinin 31 A\u011fustos 2018 oldu\u011fu belirtilen metinde, \u00f6demelerin 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yap\u0131labilece\u011fi aktar\u0131ld\u0131. ,\u0130l \u00f6zel idareleri ve spor kul\u00fcplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara ba\u011fl\u0131 kamu t\u00fczel ki\u015fili\u011fini haiz kurulu\u015flara ise 144 aya kadar taksit imk\u00e2n\u0131 sa\u011fland\u0131.