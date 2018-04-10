Yapımı 4 gün, yemesi 2 yıl sürüyor!

Yap\u0131m\u0131 4 g\u00fcn, yemesi 2 y\u0131l s\u00fcr\u00fcyor!\r\n,.,Giresun'da ta\u015f f\u0131r\u0131nlarda pi\u015firilip d\u00f6rt g\u00fcn bekledikten sonra iki seneye kadar bozulmayan kuru ekmek golit, as\u0131rlard\u0131r y\u00f6re halk\u0131 taraf\u0131ndan t\u00fcketiliyor!\r\n,Giresun'da ta\u015f f\u0131r\u0131nlarda pi\u015firilip d\u00f6rt g\u00fcn bekledikten sonra iki seneye kadar t\u00fcketilebilen kuru ekmek golit, as\u0131rlard\u0131r y\u00f6re halk\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmedi\u011fi lezzetlerden.\r\n,Yo\u011fun olarak \u015eebinkarahisar il\u00e7esinde \u00fcretilen golit birka\u00e7 ki\u015finin imece \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla yap\u0131l\u0131yor. ,Golit haz\u0131rlanmadan \u00f6nce ta\u015f f\u0131r\u0131n kal\u0131n odunlar kullan\u0131larak yak\u0131l\u0131yor.\r\n,Odunlar k\u00f6z haline gelene kadar su ve maya kullan\u0131larak haz\u0131rlanan hamur beklemeye b\u0131rak\u0131l\u0131yor, bu s\u0131rada yere geni\u015f bir \u00f6rt\u00fc seriliyor. Haz\u0131r olan hamuru ke\u015fen ki\u015fi, yerde oturan\u0131n sofras\u0131na seri bir \u015fekilde at\u0131yor.\r\n,Hamur, yap\u0131\u015fmamas\u0131 i\u00e7in unlan\u0131p yuvarlayarak \u00f6rt\u00fcye konuluyor. \u00d6zel bir tahta ka\u015f\u0131kla \u00f6rt\u00fcye dizilen hamurlar k\u0131sa s\u00fcre bekledikten sonra yuvarlanarak simit \u015fekline getiriliyor ve f\u0131r\u0131na at\u0131l\u0131yor.\r\n,\u0130l\u00e7enin \u015eapl\u0131ca k\u00f6y\u00fcnde golit \u00fcreten Saliha \u015eenol, golit olarak adland\u0131r\u0131lan kuru ekmek yap\u0131m\u0131n\u0131n iki asr\u0131 a\u015fan bir gelenek oldu\u011funu s\u00f6yledi. Golit yapmay\u0131 ailesinden 14 ya\u015f\u0131nda \u00f6\u011frendi\u011fini dile getiren \u015eenol, 42 y\u0131ld\u0131r hem t\u00fcketmek hem de satmak i\u00e7in golit haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n,Golitin f\u0131r\u0131nda en az d\u00f6rt g\u00fcn kurumas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret eden \u015eenol, "Zaten golitin \u00f6zelli\u011fi de buradan geliyor, d\u00f6rt g\u00fcn f\u0131r\u0131nda kalmazsa olmaz." dedi.\r\n