Yaralı bulduğu güvercinle direksiyon sallıyor

Kent merkezinde halk otob\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan Sebahattin Y\u0131lmaz, yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce yolda yaral\u0131 bir g\u00fcvercin bularak otob\u00fcse al\u0131p evine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. ,Evde bir s\u00fcre yaral\u0131 hayvan\u0131n bak\u0131m\u0131n\u0131 yapan Y\u0131lmaz, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan ve "Zeytin" ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi g\u00fcvercinle \u015fimdi direksiyon sall\u0131yor.\r\n\r\n,Oturdu\u011fu koltu\u011fun tepesinde duran g\u00fcvercini de yan\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 yemlerle besleyen Y\u0131lmaz, yolculu\u011fun stresini bu \u015fekilde at\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u0131lmaz, yaral\u0131 g\u00fcvercini 2 ay \u00f6nce yolda buldu\u011funu \u015fimdi g\u00fcvercinle yolculuk yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,"Zeytin"in kimseye s\u0131k\u0131nt\u0131 vermedi\u011fini ifade eden Y\u0131lmaz, "Ba\u015f\u0131mdan ayr\u0131lm\u0131yor yolcular\u0131n da i\u00e7ine gitmiyor. \u0130stirahate ge\u00e7ti\u011fimde benimle bir iniyor. Benim stresimi al\u0131yor. Yan\u0131ma geliyor sevdiriyor. Bana yolda\u015f oluyor. Yolculara s\u0131k\u0131nt\u0131 vermedi\u011fi i\u00e7in onlarda tepki g\u00f6stermiyor. Hatta seven de oluyor." diye konu\u015ftu.,Bu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n bir hayvan sevgisi oldu\u011funu ifade eden Y\u0131lmaz, "\u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fckken ben bunu ald\u0131m. Bunu b\u00fcy\u00fctt\u00fcm. Yolda\u015f\u0131m oldu. Ben yeti\u015ftirdim Allah'\u0131m da can veren oldu. Havyan da b\u00f6yle kendi haline b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Elimizden geldi\u011fi kadar ya\u015famas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olduk. Amac\u0131m da yar\u0131n bir g\u00fcn iyice iyile\u015fti\u011fi zaman do\u011fas\u0131na yeniden salaca\u011f\u0131z. Daha \u00f6nce 3-4 tane G\u00fcvercine "Zeytin" ad\u0131n\u0131 verdi\u011fini dile getiren Y\u0131lmaz, yolcular\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n da genellikle g\u00fcvercini sevdi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,.