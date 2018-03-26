Yaralı kadının yardımına ilk yardım o koştu

Be\u015fikta\u015f'ta yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131na otomobil \u00e7arpt\u0131. \r\n,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle yere savrulan kad\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na o s\u0131rada yoldan ge\u00e7en ilk yard\u0131m \u00f6\u011fretmeni Banu Turan ko\u015ftu.,Yaral\u0131 kad\u0131n\u0131n yan\u0131ndan bir an olsun ayr\u0131lmayan Turan, konu\u015farak moral verdi.\r\n,Kaza Be\u015fikta\u015f Barbaros Bulvar\u0131'nda saat 08.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re Zincirlikuyu'dan Be\u015fikta\u015f istikametine giden 41 EU 323 plakal\u0131 otomobili kullanan Duygu Engin, \u00f6n\u00fcnde seyir halindeki minib\u00fcs\u00fc sollamak istedi. Engin, sollama yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan G\u00fclsevim Sat\u0131r'a \u00e7arpt\u0131.\r\n,Kazaya kar\u0131\u015fan otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Duygu Engin ise Orta \u015feritte ilerliyordum. \u00d6n\u00fcmde minib\u00fcs vard\u0131. Minib\u00fcs yava\u015f gidiyordu. Minib\u00fcs\u00fc sollamak i\u00e7in manevra yapt\u0131m. Birden \u00f6n\u00fcme yaya \u00e7\u0131kt\u0131 bende duramad\u0131m ve \u00e7arpt\u0131m" dedi.\r\n,Yaral\u0131 kad\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015fan ilk yard\u0131m \u00f6\u011fretmeni Banu Turan, Kazay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hemen arabam\u0131 sa\u011fa \u00e7ekerek yaral\u0131ya yard\u0131mc\u0131 oldum. Yaral\u0131n\u0131n bilincini kontrol ettim. Bilinci a\u00e7\u0131kt\u0131. Sadece belinde a\u011fr\u0131lar\u0131 vard\u0131. Onun i\u00e7in oynatmadan sabit tutmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u0130lk yard\u0131m e\u011fitimcisiyim" dedi.\r\n,G\u00fclsevim Sat\u0131r, \u00e7arpman\u0131n etkisiyle yola savruldu. O s\u0131rada yoldan ge\u00e7en ilk yard\u0131m \u00f6\u011fretmeni Banu Turan kazay\u0131 g\u00f6rerek yerde yatan yaral\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015ftu. \u0130lk olarak yaral\u0131 kad\u0131n\u0131n bilincini kontrol eden Turan, daha sonra konu\u015farak ona moral verdi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, yerde yatan yaral\u0131 G\u00fclsevim Sat\u0131r'a kaza yerinde ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131. Sat\u0131r, daha sonra ambulansla \u015ei\u015fli Hamidiye Etfal E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131l\u0131rd\u0131. V\u00fccudunda k\u0131r\u0131klar olu\u015fan kad\u0131n\u0131n hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n