Yardım için yanına koştular, yüzünü gören şoke oldu

Yard\u0131m etmek i\u00e7in yan\u0131na ko\u015ftular ama...\r\n,Y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6renler inanamad\u0131,Dereden \u00e7\u0131kart\u0131lan vatanda\u015f \u00e7amurdan tan\u0131nmaz hale geldi\r\n,Alibeyk\u00f6y Osmanl\u0131 Park\u0131\u2019nda alkol alan 51 ya\u015f\u0131ndaki adam, aya\u011fa kalkt\u0131\u011f\u0131 esnada dengesini kaybederek \u00e7amurlu dereye d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,\u0130tfaiye ekipleri ve vatanda\u015flar\u0131n halatla yukar\u0131ya \u00e7ekti\u011fi vatanda\u015f kurtar\u0131ld\u0131. Dereden \u00e7\u0131kart\u0131lan vatanda\u015f \u00fczerine yap\u0131\u015fan \u00e7amurlar nedeniyle tan\u0131nmaz hale geldi.\r\n,Olay, d\u00fcn saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda Ey\u00fcpsultan Alibeyk\u00f6y Osmanl\u0131 Park\u0131\u2019nda meydana geldi., \u0130ddiaya g\u00f6re \u00f6\u011fle saatlerinde alkol alarak parka giden 51 ya\u015f\u0131ndaki Tuncer Karaca, bir s\u00fcre sonra aya\u011fa kalkt\u0131. Alkol\u00fcn etkisiyle ayakta durmakta zorlanan adam bir anda dengesini kaybederek parktaki \u00e7amurlu dereye d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Adam\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen Alibeyk\u00f6y itfaiye istasyonuna ba\u011fl\u0131 ekip, deredeki adama halat att\u0131. Halat\u0131 tutan adam ekiplerin ve vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131yla yukar\u0131ya \u00e7ekildi. Kurtarma anlar\u0131 ise cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n,\u00c7amurdan tan\u0131nmaz hale geldi Halat yard\u0131m\u0131yla yukar\u0131ya \u00e7ekilerek kurtar\u0131lan Karaca\u2019y\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar ise bir anl\u0131k \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.\r\n,Dereye d\u00fc\u015fmesi nedeniyle y\u00fcz\u00fc ve elleri tamamen \u00e7amurlanan adam \u00e7imenliklere oturarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015foku atlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n sakinle\u015ftirdi\u011fi adam su i\u00e7irildikten sonra arkada\u015flar\u0131 yard\u0131m\u0131yla kontrol ama\u00e7l\u0131 hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n