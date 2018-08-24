Yargılanma korkusu

Se\u00e7ilmesi ve g\u00f6rev ba\u015f\u0131ndaki faaliyetleri ve b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ki\u015fisel avukat\u0131 Michael Cohen ile eski kampanya direkt\u00f6r\u00fc Paul Manafort\u2019un su\u00e7lu bulunmas\u0131n ard\u0131ndan iyice k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131., ABD medyas\u0131nda ba\u015flayan \u2018azil s\u00fcreci\u2019 (impeachment) tart\u0131\u015fmalar\u0131 biraz daha artt\u0131., Trump, federal savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc dava devam ederken kendisi i\u00e7in s\u00f6ylenen \u201ck\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u201d yorumlar\u0131na Fox News\u2019ten cevap verdi. ,Trump, g\u00f6revden al\u0131nma veya yarg\u0131lanma ihtimaline kar\u015f\u0131l\u0131k bu defa \u00fclkesine kar\u015f\u0131 ekonomik tehditte bulundu.,Trump, kendisine yak\u0131n TV kanal\u0131ndan Ainsley Earhardt\u2019\u0131n sundu\u011fu \u201cFox&Friends\u201d program\u0131na kat\u0131ld\u0131. ,\u201cG\u00f6revini \u00e7ok iyi yapan bir ki\u015finin nas\u0131l g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131 konu\u015fulur\u201d diyen Trump \u201cYarg\u0131lan\u0131rsam veya g\u00f6revden al\u0131n\u0131rsam ekonomi dibe boylar. Herkes \u00e7ok fakirle\u015fir. Bunu d\u00fc\u015f\u00fcnmezseniz, geri vitese \u00f6yle rakamlarla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rs\u0131n\u0131z ki, inanamazs\u0131n\u0131z\u201d dedi. ,Programda kendini ve bug\u00fcne kadar yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015fleri \u00f6ven Trump \u201cABD Ba\u015fkan\u0131 olarak ben se\u00e7ilmeseydim ekonomi gerileyecekti. ,Demokratlar se\u00e7imi kazansayd\u0131 ve Hillary Clinton ba\u015fkan se\u00e7ilseydi b\u00fcy\u00fcme negatif olacakt\u0131. Biz 10 trilyon dolar b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde i\u015f yapt\u0131k\u201d iddias\u0131nda bulundu.,Trump, ili\u015fkisi oldu\u011fu iddia edilen iki kad\u0131na se\u00e7im kampanyas\u0131 d\u00f6neminde konu\u015fmamalar\u0131 amac\u0131yla yap\u0131lan \u00f6demeleri kampanya b\u00fct\u00e7esinden de\u011fil kendi cebinden yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Bunun se\u00e7im yasas\u0131na ayk\u0131r\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan Trump, \u00f6nceki g\u00fcn FBI ile i\u015f birli\u011fi yapmay\u0131 kabul eden eski avukat\u0131 Michael Cohen\u2019i ise ayn\u0131 konuda \u2018hik\u00e2yeler uydurmakla\u2019 su\u00e7lam\u0131\u015ft\u0131., \u201cPara kampanyadan de\u011fil, benden geldi. Ve bunun hakk\u0131nda tweet att\u0131m\u201d diyen Trump, \u201cBu bir kampanya ihlali de\u011fil. Ba\u015fkan Obama\u2019ya bakarsan\u0131z, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir kampanya ihlali vard\u0131 ancak farkl\u0131 bir adalet bakan\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok farkl\u0131 bir \u015fekilde de\u011ferlendirildi\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,ABD medyas\u0131, kas\u0131m ay\u0131ndaki Kongre se\u00e7imlerinde Demokrat Parti\u2019nin zafer elde etmesi durumunda, Trump\u2019\u0131n azil s\u00fcrecinin ba\u015flayabilece\u011fini yaz\u0131yor.,BBC programc\u0131s\u0131 Justin Webb, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump i\u00e7in, \u201cBa\u015f\u0131 bu sefer ger\u00e7ekten b\u00fcy\u00fck dertte\u201d dedi. BBC Radio\u2019da g\u00f6rev yapan Webb ve ayn\u0131 zamanda Radio Times\u2019ta yazan Webb \u201cAzil s\u00fcreci Amerika\u2019n\u0131n her eyaletini ve b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyay\u0131 etkileyecek. Beyaz Saray kanuni bir tehlike kar\u015f\u0131s\u0131nda dostlar\u0131n\u0131 desteklemez ya da d\u00fc\u015fmanlar\u0131 engellemez. Yaral\u0131 bir hayvan gibi ve yaral\u0131 bir devlet ba\u015fkan\u0131 \u00e7ok tehlikeli olabilir\u201d dedi. ,Eski avukat\u0131 Michael Cohen\u2019in Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosuyla (FBI) uzla\u015fma yoluna gitti\u011fini s\u00f6ylemesinin ard\u0131ndadn g\u00f6zlerin 2016 y\u0131l\u0131ndaki ABD\u2019deki se\u00e7imlere Rusya\u2019n\u0131n m\u00fcdahalesini soru\u015fturan \u00f6zel savc\u0131 Robert Mueller\u2019e \u00e7evrildi\u011fini belirten Webb \u201cTrump\u2019\u0131 indirebilecek tek isim eski FBI Ba\u015fkan\u0131 Mueller. E\u011fer Trump endi\u015felenmeye ba\u015flarsa Mueller\u2019i g\u00f6revden alabilir ve bu kriz bir acil duruma d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr. Demokratlar, bir anayasa komitesi ba\u015fkan\u0131n yasal olarak hareket edip etmedi\u011fi konusunda karar verene kadar Senato\u2019nun ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131n\u0131 isteyebilir. ,Demokrat Parti\u2019deki ba\u011flant\u0131lar\u0131m, Mueller g\u00f6revden al\u0131n\u0131rsa b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde protesto g\u00f6sterilerinin yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Bu da ABD\u2019yi de\u011fi\u015ftirecek bir anayasal krize yol a\u00e7ar. Ba\u015f\u0131 belaya girdi\u011finde uzla\u015f\u0131r m\u0131? Hay\u0131r. Bu ba\u015fkan, \u00f6rg\u00fctl\u00fc ya da stratejiyi hesaba katmadan, ulusal ve uluslararas\u0131 arenada eskilerin yerini alacak yeni krizleri ba\u015flatabilecek kavgac\u0131 bir yap\u0131ya sahip\u201d dedi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n eski avukat\u0131 Michael Cohen mahkemeye \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,Cohen\u2019in avukat\u0131 Lanny Davis gece CNN televizyonunda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda, \u201cCohen\u2019in Trump hakk\u0131nda hem Washington\u2019\u0131 hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip oldu\u011funa inan\u0131yorum\u201d