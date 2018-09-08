Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma sebebi sayıldı

Yarg\u0131tay bo\u015fanma davalar\u0131na yeni bir boyut kazand\u0131racak bir karara imza att\u0131. ,Yarg\u0131tay, bo\u015fanma davalar\u0131nda emsal te\u015fkil edecek bir karara daha imza atarak, gelin-kaynana tart\u0131\u015fmalar\u0131na yeni boyut kazand\u0131rd\u0131., Y\u00fcksek Mahkeme, kaynanaya hakaret eden gelini a\u011f\u0131r kusurlu bulup, durumu bo\u015fanma sebebi sayd\u0131.\r\n\r\n,\u015eiddetli ge\u00e7imsizlik ya\u015fayan bir \u00e7ift, 6. Aile Mahkemesi'nde kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131. ,Davac\u0131 kad\u0131n\u0131n bo\u015fanma davas\u0131n\u0131 kabul eden mahkeme, kusurlu davran\u0131\u015flarda bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen kocay\u0131 tazminata mahkum etti. ,Yarg\u0131tay 2. Hukuk Dairesi ise, emsal nitelikte bir karara imza att\u0131. ,Kaynanaya hakaretin a\u011f\u0131r kusurlu say\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n vurguland\u0131\u011f\u0131 kararda, "Davac\u0131-kar\u015f\u0131 daval\u0131 kad\u0131n\u0131n da e\u015fine ve kay\u0131nvalidesine hakaret etti\u011fi, e\u015fini tehdit edip fiziksel \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Bu duruma g\u00f6re bo\u015fanmaya sebebiyet veren olaylarda davac\u0131-kar\u015f\u0131 daval\u0131 kad\u0131n, erke\u011fe g\u00f6re a\u011f\u0131r kusurlu olup, a\u011f\u0131r kusurlu e\u015f yarar\u0131na T\u00fcrk Medeni Kanunu'nun 174\/1-2. maddelerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminata h\u00fckmedilemez. O halde kad\u0131n\u0131n maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilecek yerde yan\u0131lg\u0131l\u0131 kusur belirlemesine ba\u011fl\u0131 olarak kad\u0131n yarar\u0131na maddi ve manevi tazminata h\u00fckmedilmesi do\u011fru bulunmam\u0131\u015f, h\u00fckm\u00fcn bozulmas\u0131 gerekmi\u015ftir" denildi.\r\n\r\n,Kararla birlikte Yarg\u0131tay, kaynanaya hakareti bo\u015fanma sebebi sayd\u0131. \u00c7orum'daki benzer bir davada da Yarg\u0131tay Hukuk Genel Kurulu, kay\u0131nvalideye hakareti bo\u015fanma sebebi saym\u0131\u015ft\u0131.