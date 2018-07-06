Yargıtay'dan emsal karar! Eşin rızası şart

K\u0131rmak istemedi\u011fi yak\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n borcuna kefil olan bir ki\u015fi icra \u015foku ya\u015fad\u0131. ,Arkada\u015f\u0131 borcunu \u00f6demeyince \u0130cra Ceza Mahkemesi, kefilin 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verdi. ,Yarg\u0131tay emsal bir karara imza att\u0131!,\u0130tiraz\u0131 4. Asliye Ceza Mahkemesi\u2019nce reddedilen kefilin imdad\u0131na Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 yeti\u015fti. Bakanl\u0131\u011f\u0131n, kanun yarar\u0131na bozma istemi \u00fczerine devreye giren Yarg\u0131tay Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, dosyay\u0131 Yarg\u0131tay 19. Ceza Dairesine g\u00f6nderdi. ,19. Ceza Dairesi, T\u00fcrk Bor\u00e7lar Kanunu\u2019nda, \u2018e\u015flerden biri, ancak di\u011ferinin yaz\u0131l\u0131 r\u0131zas\u0131yla kefil olabilir; ,bu r\u0131zan\u0131n s\u00f6zle\u015fmenin kurulmas\u0131ndan \u00f6nce ya da en ge\u00e7 kurulmas\u0131 an\u0131nda verilmi\u015f olmas\u0131 \u015fartt\u0131r.\u2019 \u015feklinde d\u00fczenleme mevcut oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek \u015fu ifadelere yer verdi: ,Bu d\u00fczenlemeye nazaran, san\u0131\u011f\u0131n e\u015finin r\u0131zas\u0131n\u0131n al\u0131n\u0131p al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtilmemesi sebebiyle ge\u00e7erli bir kefalet i\u015flemi dolay\u0131s\u0131yla hukuken ge\u00e7erli bir \u00f6deme taahh\u00fcd\u00fc bulunmad\u0131\u011f\u0131 ortadad\u0131r. Bu sebeple karar\u0131n\u0131n bozulmas\u0131na oy birli\u011fi ile karar verildi.,