Yargıtay'dan flaş karar! Yıllık izin...

Tam 18 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinde sadece 23 g\u00fcn y\u0131ll\u0131k izin kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, geriye kalan 294 g\u00fcnl\u00fck iznin aras\u0131n\u0131 isteyen i\u015f\u00e7iye Yarg\u0131tay'dan k\u00f6t\u00fc haber geldi. \r\n,Y\u00fcksek mahkeme, 18 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 i\u015f yerinde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7inin, sadece 23 g\u00fcn izin kullanmas\u0131n\u0131 hayat\u0131n ola\u011fan ak\u0131\u015f\u0131na ayk\u0131r\u0131 buldu. 11. \u0130\u015f Mahkemesi'ne m\u00fcracaat eden i\u015f\u00e7i, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin hakl\u0131 bir sebep olmadan daval\u0131 i\u015fveren taraf\u0131ndan feshedildi\u011fini beyan ederek k\u0131dem tazminat\u0131, y\u0131ll\u0131k izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatili alacaklar\u0131n\u0131n h\u00fck\u00fcm alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 talep etti.,Kararda; 4857 say\u0131l\u0131 Kanun'un 59. maddesinde, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, i\u015f\u00e7iye kulland\u0131r\u0131lmayan y\u0131ll\u0131k izin s\u00fcrelerine ait \u00fccretlerin son \u00fccret \u00fczerinden \u00f6denece\u011fi h\u00fckme ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131. ,"Y\u0131ll\u0131k izinlerin kulland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 noktas\u0131nda ispat y\u00fck\u00fc i\u015fverene aittir. \u0130\u015fveren y\u0131ll\u0131k izinlerin kulland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 imzal\u0131 izin defteri veya e\u015fde\u011fer bir belge ile kan\u0131tlamal\u0131d\u0131r. ,Davac\u0131n\u0131n 18 y\u0131l boyunca sadece 23 g\u00fcn y\u0131ll\u0131k izin kullanmas\u0131n\u0131n hayat\u0131n ola\u011fan ak\u0131\u015f\u0131na uygun d\u00fc\u015fmedi\u011fi dikkate al\u0131nmal\u0131. ,Mahkemece; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 31. maddesine g\u00f6re hakimin davay\u0131 ayd\u0131nlatma y\u00fck\u00fcm\u00fc gere\u011fi davac\u0131 asilden; y\u0131ll\u0131k izinlerini kullan\u0131p kullanmad\u0131\u011f\u0131, ne kadar y\u0131ll\u0131k izin kulland\u0131\u011f\u0131 sorulup a\u00e7\u0131klatt\u0131r\u0131lmal\u0131 ve sonucuna g\u00f6re karar verilmelidir. Bu husus g\u00f6zetilmeden karar verilmesi bozma nedenidir. Karar oy birli\u011fi ile bozulmu\u015ftur"\r\n\r\n,Somut uyu\u015fmazl\u0131kta, davac\u0131n\u0131n k\u0131demine g\u00f6re 317 g\u00fcn y\u0131ll\u0131k izin s\u00fcresi oldu\u011fu, t\u00fcm izinlerinden 23 g\u00fcn\u00fcn\u00fc kulland\u0131\u011f\u0131 kabul edilerek hesap yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,Y\u0131ll\u0131k izin hakk\u0131n\u0131n \u00fccrete d\u00f6n\u00fc\u015fmesi i\u00e7in i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin feshi \u015fart oldu\u011fu vurguland\u0131. Kullan\u0131lmayan y\u0131ll\u0131k izin \u00fccretlerinin \u00f6denmesinde i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin sona erme \u015feklinin ve hakl\u0131 nedene dayan\u0131p dayanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemi bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\n,Bu konuda ispat y\u00fck\u00fc \u00fczerinde olan i\u015fveren, i\u015f\u00e7iye yemin teklif edebilir. , Mahkemede ifade veren daval\u0131 i\u015fveren ise davan\u0131n reddini istedi. Mahkeme, davan\u0131n k\u0131smen kabul\u00fcne karar verdi. Karar\u0131 daval\u0131 i\u015fveren temyiz edince devreye Yarg\u0131tay 22. Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal bir karara imza att\u0131.\r\n\r\n