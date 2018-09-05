Yargıtaydan tarihi karar! Artık o maaşı alabilecekler

Yarg\u0131tay`\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 bu karara g\u00f6re kocas\u0131ndan dolay\u0131 ba\u015fka kurumlardan ayl\u0131k ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 2013\u2019ten sonra yetim ayl\u0131klar\u0131 kesilen kad\u0131nlar yeniden yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alabilecek mi? ,Yarg\u0131tay Hukuk Genel Kurulu, 2018\/427 esas, 2018\/949 say\u0131l\u0131 karar\u0131yla, e\u015finden dolay\u0131 ba\u015fka sosyal g\u00fcvenlik kurumlar\u0131ndan \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Ba\u011f-Kur`lu babas\u0131ndan yetim ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanamayan ya da ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 halde 2013`te yay\u0131mlanan genelgeden sonra ayl\u0131klar\u0131 kesilenleri sevindirdi..\r\n\r\n,Ba\u011f-Kur`lu anne babas\u0131 1 Ekim 1972 \u2013 3 Ekim 2000 veya 8 A\u011fustos 2001- 1 A\u011fustos 2003 tarihleri aras\u0131nda vefat eden bek\u00e2r kad\u0131nlar\u0131 ilgilendiriyor... ,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), bu tarihlerde \u00f6len Ba\u011f-Kur`lular\u0131n bek\u00e2r k\u0131zlar\u0131na ayl\u0131k ba\u011flarken, "Ge\u00e7imini sa\u011flayacak ba\u015fka geliri olmamas\u0131" (ayl\u0131k toplam gelirin br\u00fct asgari \u00fccreti a\u015fmamas\u0131) ko\u015fulunu ar\u0131yordu. (Bu nedenle, kocas\u0131ndan dul ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara yetim ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flam\u0131yordu.)\r\n\r\n,Yukar\u0131daki tarihler d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6len Ba\u011f-Kur`lular\u0131n k\u0131zlar\u0131na ise sigortal\u0131 olarak bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmamas\u0131 ya da kendi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan dolay\u0131 emekli ayl\u0131\u011f\u0131 almamas\u0131 ko\u015fuluyla yetim ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011fl\u0131yor. ,Yarg\u0131taydan tarihi bir karar geldi. ,Uygulaman\u0131n gerek\u00e7esi olarak, d\u00f6rt ayr\u0131 d\u00f6nemdeki farkl\u0131 yasa h\u00fck\u00fcmlerinin varl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6steriliyor..\r\n\r\n,Yarg\u0131tay Hukuk Genel Kurulu, Ba\u011f-Kur`lu anne babas\u0131 2000 \u00f6ncesi veya 8 A\u011fustos 2001-1 A\u011fustos 2003 tarihleri aras\u0131nda \u00f6len kad\u0131nlar\u0131 ilgilendiren \u00e7ok \u00f6nemli bir karar ald\u0131.\r\n\r\n