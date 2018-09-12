Yarı çıplak kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Her şeyi anlattı

Sevgilisinin kocas\u0131 taraf\u0131ndan evinde yar\u0131 \u00e7\u0131plak halde yakalanan ve darp edilen Bayram A. ifadesinde olay\u0131 ve sonras\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n,Zonguldak\u2019\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde ya\u015fanan olay\u0131 Bayram A. ifadesinde \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n\r\n,\u201c\u015eenay ile 5-6 ayd\u0131r arkada\u015f\u0131z. Aram\u0131zda duygusal bir ili\u015fki olu\u015ftu. Genellikle telefondan g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz. Zamanla birbirimizi sevmeye ba\u015flad\u0131k. O g\u00fcn k\u00f6yden Ere\u011fli\u2019ye gidecektim. Ak\u015fam \u015eenay ile telefonda konu\u015ftuk. \u2018Sabah Ere\u011fli\u2019ye geldi\u011finde evime gel, e\u015fim erkenden i\u015fe gidecek\u2019 dedi.,Evli ve iki \u00e7ocuklu oldu\u011funu belirten Bayram A, kendisi gibi evli olan \u015eenay U. ile aralar\u0131nda duygusal ili\u015fkinin oldu\u011funu, \u015eenay\u2019\u0131n o g\u00fcn \u201cE\u015fim sabah erkenden i\u015fe gidecek, bana gel\u201d diyerek kendisini eve \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Bayram A. kendisini darp eden koca Soner U. ve yan\u0131ndakilerden \u015fik\u00e2yet\u00e7i olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek \u2018Pi\u015fman\u0131m\u2019 dedi.\r\n\r\n, Sabah 07.30 s\u0131ralar\u0131nda beni arad\u0131. Ben de 08.00 s\u0131ralar\u0131nda evine gittim. \u015eenay kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131, ben de eve girdim.\u201d, Ne konu\u015ftuklar\u0131n\u0131 duymad\u0131m. O s\u0131rada banyodan \u00e7\u0131karak evden \u00e7\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bina kap\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131karken kap\u0131 \u00f6n\u00fcnde bekleyen iki \u015fah\u0131s bana sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131lar.\u201d\r\n\r\n,\u201cOturdum. Daha sonra evin kap\u0131s\u0131 \u00e7ald\u0131. Panikledim. Banyoya sakland\u0131m. Gelen \u015eenay\u2019\u0131n e\u015fi Soner\u2019di. Konu\u015fmaya ba\u015flad\u0131lar.,\u201cKendimi korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Soner de evden \u00e7\u0131karak bana vurmaya ba\u015flad\u0131. 3 ki\u015fi beni darp etti. Daha sonra polisler geldi beni kurtard\u0131. Beni darp eden \u015fah\u0131slardan \u015fik\u00e2yet\u00e7i de\u011filim. Pi\u015fman\u0131m.\u201d\r\n\r\n