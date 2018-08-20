Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti

Yar\u0131s\u0131n\u0131 devlet \u00f6d\u00fcyordu, f\u0131rsat\u00e7\u0131lar harekete ge\u00e7ti...,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131, istihdam te\u015fviklerine ili\u015fkin uygulamalar\u0131 yak\u0131n takibe ald\u0131. ,SGK, il m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve Alo 170 hatt\u0131na baz\u0131 i\u015fletmelerin yeni te\u015fviklerle personel maliyetlerini d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in eskilerin i\u015fine son verildi\u011fi y\u00f6n\u00fcnde ihbar ve \u015fik\u00e2yetler geldi.\r\n\r\n,\u0130lave istihdam te\u015fvikleri nedeniyle baz\u0131 i\u015fverenlerin mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 i\u015ften \u00e7\u0131kararak yerine te\u015fvikli i\u015f\u00e7i ald\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 mercek alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Te\u015fviklerden yararlanmak i\u00e7in usuls\u00fcz uygulama yapan firmalara y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,\u00dccret, prim gibi \u00f6demeleri bankalar \u00fczerinden yapmayan, yeni te\u015fviklerden yararlanmak i\u00e7in mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u00e7\u0131karan i\u015fletmelerin te\u015fvik ve ihale hakk\u0131 yanacak.\r\n\r\n,Bu y\u0131l maa\u015f, sigorta primi, vergi ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da te\u015fvikten yararlanmak isteyen 400 bine yak\u0131n firmadan ba\u015fvuru geldi. ,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu'na yap\u0131lan ba\u015fvurularda en b\u00fcy\u00fck ilginin "bir senden bir benden" te\u015fvikinde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Kurum, istihdam seferberli\u011finin ikinci faz\u0131nda te\u015fvik uygulamalar\u0131n\u0131 kap\u0131 kap\u0131 dola\u015farak anlat\u0131yor. ,Pilot uygulanan "bir senden bir benden" te\u015fviki b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Bu te\u015fvikle ilk kez do\u011frudan \u00fccret deste\u011fi veriliyor. ,1-3 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan, ustal\u0131k belgesine sahip imalat sanayi i\u015fverenleri ilave olarak istihdam edece\u011fi 18-25 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lerin \u00fccret, prim ve vergileri (2 bin 486 lira) bir y\u0131l boyunca 1 ay i\u015fveren taraf\u0131ndan, 1 ay devlet taraf\u0131ndan \u00f6deniyor.\r\n\r\n,\u0130lave edilen ki\u015fi nin 1 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresinde, i\u015fveren 6 ay \u00fccret, prim ve vergi \u00f6d\u00fcyor., \u0130\u015fe ba\u015flayacak sigortal\u0131n\u0131n, i\u015fverenin 2017'deki \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 ortalamas\u0131na ilave olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,\u0130stihdam te\u015fviklerinin etki analizine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan bakanl\u0131k, usuls\u00fcz uygulamalara da ge\u00e7it vermiyor. ,SGK, sigortas\u0131z i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran i\u015fletmelere, kay\u0131ts\u0131z \u00e7al\u0131\u015fan her bir personel i\u00e7in 2 asgari \u00fccret tutar\u0131nda idari para cezas\u0131 kesiyor. ,\u0130\u015f\u00e7iyi bir y\u0131l boyunca sigortas\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tespit edilen i\u015fverenlerden bu bir y\u0131l i\u00e7inde sigortal\u0131 ad\u0131na \u00f6denmesi gereken primlerin tamam\u0131 tahsil ediliyor. ,Mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 haks\u0131z yere i\u015ften \u00e7\u0131karan firmalara da ceza kesilecek.,.