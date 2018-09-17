Yarışma programında izleyiciler kahkahaya boğuldu! Sebebi ise...

\u00dcniversite d\u00f6neminde tan\u0131\u015farak evlenen \u00e7iftin d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde tak\u0131 olarak t\u00fcp tak\u0131lmas\u0131 izleyicileri kahkahaya bo\u011fdu.\r\n,FOX ekranlar\u0131ndan yay\u0131nlanan ve \u0130lker Ayr\u0131k'\u0131n sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 'Yapars\u0131n A\u015fk\u0131m'a her b\u00f6l\u00fcmde yar\u0131\u015f\u0131lan oyunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kat\u0131lan \u00e7iftlerin tan\u0131\u015fma hikayeleri damga vurmaya devam ediyor. D\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcmde \u015eafak-Nuran Bi\u00e7er \u00e7iftinin d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde piknik t\u00fcp\u00fc hediye edilmesi izleyicileri kahkahaya bo\u011fdu.\r\n\r\n,Oyun aralar\u0131nda yar\u0131\u015fmac\u0131larla sohbet eden \u0130lker Ayr\u0131k'\u0131n 'Siz d\u00fc\u011f\u00fcn tak\u0131lar\u0131n\u0131 yediniz mi?' sorusu yar\u0131\u015fmada ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. \r\n,9 y\u0131ll\u0131k evli \u00e7iftin tak\u0131 merasiminde kendilerine t\u00fcp\u00e7\u00fc bir tan\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131n evliliklerinin ilk g\u00fcnlerinde laz\u0131m olur diye t\u00fcp takt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n