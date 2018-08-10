Yasak bu akşam başlıyor!

Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor\r\n,Yasak bu ak\u015fam ba\u015fl\u0131yor\r\n,\u0130stanbul 1. Fikri ve S\u0131nai Haklar Hukuk Mahkemesinin ald\u0131\u011f\u0131 karar do\u011frultusunda, yay\u0131n haklar\u0131 Digit\u00fcrk'e ait S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig ma\u00e7lar\u0131n\u0131n oynand\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrelerle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak \u00fczere Periscope'a eri\u015fim yasa\u011f\u0131 bu ak\u015fam ba\u015flayacak.\r\n,MKE Ankarag\u00fcc\u00fc-Galatasaray ma\u00e7\u0131n\u0131n oynanaca\u011f\u0131 21.45'ten itibaren kar\u015f\u0131la\u015fma sonuna kadar Periscope eri\u015fime kapal\u0131 olacak.\r\n,S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig futbol m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n yay\u0131n hakk\u0131n\u0131 elinde bulunduran Digit\u00fcrk, canl\u0131 video payla\u015f\u0131m uygulamas\u0131 Periscope \u00fczerinden ma\u00e7lar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin izinsiz servis edildi\u011fi gerek\u00e7esiyle \u0130stanbul 1. Fikri ve S\u0131nai Haklar Hukuk Mahkemesine ba\u015fvurmu\u015ftu.\r\n,M\u00fcracaat\u0131 yerinde bulan mahkemenin, ma\u00e7lar\u0131n Twitter'a ait Periscope'tan yay\u0131n\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek amac\u0131yla ald\u0131\u011f\u0131 kararda, "S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig futbol m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n oynand\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrelerle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak \u00fczere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig futbol m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n oynand\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrelerle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak \u00fczere ihtiyati tedbir yoluyla eri\u015fimin engellenmesine karar verildi." ifadesi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Mahkeme karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Twitter ile Digit\u00fcrk aras\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde yay\u0131n konusunda anla\u015fma sa\u011flanamad\u0131.\r\n,Bunun \u00fczerine Eri\u015fim Sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131 Birli\u011finin internet servis sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131na g\u00f6nderdi\u011fi mahkeme karar\u0131 gere\u011fi, s\u0131n\u0131rl\u0131 s\u00fcreyle eri\u015fimin engellenmesi amac\u0131yla teknik altyap\u0131larda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131.\r\n,Karar gere\u011fince canl\u0131 video payla\u015f\u0131m uygulamas\u0131 Periscope, bu ak\u015fam 21.45-23.35 saatlerinde oynanacak MKE Ankarag\u00fcc\u00fc-Galatasaray ma\u00e7\u0131 s\u0131ras\u0131nda eri\u015fime kapat\u0131lacak.\r\n,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n sona ermesinin ard\u0131ndan uygulama tekrar eri\u015fime a\u00e7\u0131lacak.\r\n