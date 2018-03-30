Yaşlarını duyan inanamıyor

Tayvanl\u0131 aktris k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta televizyon ekranlarda boy g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131 ve 24 ya\u015f\u0131nda evlenip 40 ya\u015f\u0131nda bo\u015fand\u0131.,5 \u00c7ocuk sahibi olan bu kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131 ise herkesi hayerete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Kimse inanmasa da bu kad\u0131n tam 61 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,Bu kad\u0131n 2 erkek \u00e7ocuk sahibi ve tam 50 ya\u015f\u0131nda. Do\u011fru beslenme ve egzersiz ile gen\u00e7li\u011fin korunmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6yleyen 'gen\u00e7 anne' g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor. \r\n\r\n,Bu kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131n\u0131 asla tahmin edemezsiniz. \r\n\r\n,41 ya\u015f\u0131ndaki Lure Hsu on binlerce insan\u0131 inan\u0131lmaz gen\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. Tayvanl\u0131 kad\u0131n bu gen\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc ise bol bol su ve sebze t\u00fcketimine ba\u011fl\u0131yor.\r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede Lure Hsu sosyal medyada \u00fcn kazand\u0131, binlerce insan sosyal medya hesaplar\u0131n\u0131 takip etmeye ba\u015flad\u0131 ve k\u0131sa s\u00fcrede Instagram hesab\u0131 230 bin, Facebook hesab\u0131 ise 314 bin, \u00c7in\u2019in twitter\u2019\u0131 olarak da bilinen onWeibo\u2019da ki takip\u00e7i say\u0131s\u0131 ise 340 bine ula\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Lure Hsu ve 63 ya\u015f\u0131ndaki annesi g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n