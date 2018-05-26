Yaşlı adamdan oğluna meydan dayağı

O\u011flunun \u00f6z\u00fcr dilemesine ra\u011fmen ya\u015fl\u0131 adam, sinirlerine hakim olamayarak genci d\u00f6vmeye devam etti. Mahalle sakinleri m\u00fcdahale ederek, ya\u015fl\u0131 adam ile o\u011flunun daha fazla kavga etmesine izin vermedi.\r\n,Kilis'in Hakverdi Mahallesi Ihlamur Sokak \u00fczerinde, bilinmeyen bir nedenle baba ile o\u011flu aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131.\r\n,Kilis\u2019te, ya\u015fl\u0131 bir adam tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 o\u011flunun elinin surat\u0131na de\u011fmesini, o\u011fluna a\u011f\u0131r \u00f6detti.\r\n,Tart\u0131\u015fma esnas\u0131nda babas\u0131n\u0131n tutu\u011fu elini \u00e7ekmek isteyen gencin eli babas\u0131n\u0131n surat\u0131na gelmesi sunucu ya\u015fl\u0131 adam\u0131n burnundan kan geldi. Bunun \u00fczerine sinirlenen ya\u015fl\u0131 adam, vatanda\u015flar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcn\u00fcn de o\u011flunu evire \u00e7evire d\u00f6vd\u00fc.\r\n