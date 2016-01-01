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Yaşlı adamın gözüne biber gazı sıkıp gasp etti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, biber gazıyla gasbedilen 76 yaşındaki seyyar satıcı, hastaneye kaldırıldı.
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