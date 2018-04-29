Yaşlı adamın üzerinden kilolarca çıktı

77 ya\u015f\u0131ndaki adam\u0131n \u00fczerinden kilolarca \u00e7\u0131kt\u0131!,Bask\u0131nda ikamette yap\u0131lan aramada 32 par\u00e7a halinde 444,21 graml\u0131k toplam 16 kilogram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet baretta marka ruhsats\u0131z silah, 7.65 milimetre \u00e7ap\u0131nda 50 fi\u015fek uyu\u015fturucudan elde edilen 11 bin 915 TL ele ge\u00e7irilirken, 77 ya\u015f\u0131ndaki H.\u00d6. isimli \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u015e\u00fcpheli H.\u00d6., emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinden sa\u011fl\u0131k raporu al\u0131narak adliyeye sevk edildi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Sakarya \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri uyu\u015fturucuyla m\u00fccadele kapsam\u0131nda yapt\u0131klar\u0131 operasyonlar\u0131na h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,Operasyon kapsam\u0131nda ekipler, Arifiye il\u00e7esindeki bir eve bask\u0131n yapt\u0131.