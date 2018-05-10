Yaşlı aylığı alana üç müjde daha!

Bahar paketiyle 13 milyon emeklinin y\u00fcz\u00fc g\u00fclerken 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alan 618 bin ki\u015fiye de \u00fc\u00e7 m\u00fcjde geldi. ,H\u00fck\u00fcmet, bahar paketiyle 13 milyon emeklinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcrken 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alan 618 bin ki\u015fiye de \u00fc\u00e7 m\u00fcjde birden verdi. Ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 alan binlerce vatanda\u015f bayram ikramiyesiyle birlikte zaml\u0131 maa\u015f alacak. Bug\u00fcne kadar 266 lira alan 65 ya\u015f ve \u00fczeri vatanda\u015flar 500 lira alacak. \u00dcstelik 3 ayl\u0131k birden hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131lacak. B\u00f6ylece 1.000 lira ikramiye ile birlikte hesaplar\u0131na 2 bin 500 lira yat\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca sand\u0131klardan emekli olan vatanda\u015flar da biner lira ikramiye alabilecek. Yap\u0131lacak d\u00fczenlemeden 150 bin sand\u0131k emeklisi yararlanacak. ,Paket kapsam\u0131nda emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131nda biner lira ikramiye veriliyor. Ancak bu halen faaliyetini s\u00fcrd\u00fcren 17 \u00f6zel emekli sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapsam\u0131yordu. 10'u banka, 6's\u0131 sigorta \u015firketi, 1'i de T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi mensuplar\u0131na ait sand\u0131k emeklilerinin de ikramiyeden yararlanmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Bu d\u00fczenleme verilecek bir \u00f6nerge ile ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Bu sand\u0131klar\u0131n SGK'ya devri tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131 ancak sonras\u0131nda vazge\u00e7ildi.\r\n \r\n,\u00d6\u011frenciler, emekliler, devlete borcu olanlar, \u00e7ift\u00e7iler de meclis g\u00fcndemindeki ekonomi paketinin ya\u015fama ge\u00e7mesini d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor.,Kredi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131rmas\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1 milyon 37 bin \u00f6\u011frenci yararlanacak. \u00d6\u011frencilerin 3.9 milyar liral\u0131k kredi borcunun yap\u0131land\u0131rmas\u0131 sa\u011flanacak. ,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alan 581 bin vatanda\u015f\u0131n haziran ba\u015f\u0131nda zaml\u0131 ayl\u0131klar\u0131n\u0131 ve ikramiyelerini alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. A\u011fbal, "Haziran ba\u015f\u0131nda bin 500 lira yani \u00fc\u00e7 ay\u0131 kapsayan ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alacaklar. Dolay\u0131s\u0131yla yakla\u015f\u0131k 13 milyona yak\u0131n emekli ve ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 alan vatanda\u015f\u0131m\u0131z haziran ba\u015f\u0131nda yeni art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f maa\u015flar\u0131 alm\u0131\u015f olacak" dedi. Bakan A\u011fbal, ekonomi paketi kapsam\u0131nda yap\u0131land\u0131rmadan yakla\u015f\u0131k 16 milyar liral\u0131k ilave bir gelir beklediklerini s\u00f6yledi. A\u011fbal, bu kapsamda 2016'da 15.3 milyar lira, ge\u00e7en y\u0131l 19.4 milyar lira, bu y\u0131l da bug\u00fcne kadar 5.5 milyar lira tahsilat yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti., Trafik para cezas\u0131 bulunan yakla\u015f\u0131k 4 milyon 200 bin ki\u015finin 8 milyarl\u0131k borcuna da yap\u0131land\u0131rma imk\u00e2n\u0131 getiriliyor. Ceza ana paras\u0131n\u0131 \u00f6deyenler y\u00fczde 16.80 gecikme zamm\u0131 yerine y\u00fczde 3-4 gibi d\u00fc\u015f\u00fck bir faiz \u00f6deyecek.\r\n \r\n