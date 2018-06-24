Yaşlı seçmenin zor anları

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MAGAZİN
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Survivor kim elendi, kim gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? ( Survivor Adaya Kim Veda Etti?)
POLİTİKA
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24 Haziran Anlık Genel Seçim Sonuçları, partilerin oy oranı | Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların oy oranı
MAGAZİN
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İbrahim Tatlıses oyunu kullandı
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Bartın ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Bartın anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
DÜNYA
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Zimbabve'de Devlet Başkanı'na bombalı saldırı
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Şırnak ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Şırnak anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Batman ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Batman anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Ardahan ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Ardahan anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Kırıkkale ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Kırıkkale anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Karaman ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Karaman anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Iğdır ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Iğdır anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
SPOR
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TRT 1 Canlı İzle: İngiltere 5-0 Panama şifresiz canlı İzle | İngiltere Panama canlı skor, kaç kaç
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Bayburt ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Bayburt anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Aksaray ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Aksaray anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
MAGAZİN
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Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Yozgat ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Yozgat anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Yalova ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Yalova anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Zonguldak ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Zonguldak anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Karabük ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Karabük anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Van ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Van anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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15 TEMMUZ
Ramazan
Yaşlı seçmenin zor anları
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Her yaştan milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde yaşlılar zor anlar da yaşadı. Onlardan biri 93 yaşındaki kıdemli albay doktor Suat Tolgay oldu.
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